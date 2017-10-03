Политический тяжеловес: Путин назначил нового врио главы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, который занимал пост вице-спикера, руководителя фракции "Единой России" в Госдуме.

Фельдшер, дипломат, философ

Абдулатипов объявил, что собирается уйти в отставку, на прошлой неделе. Это уже пятая отставка главы региона за последнее время: своих постов лишились губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Рамазан Абдулатипов родился 4 августа 1946 года в селе Гаргута Тляратинского района Дагестана в многодетной семье. После окончания школы учился в медицинском фельдшерском училище, работал заведующим сельским медицинским пунктом. После защиты докторской диссертации на философском факультете Ленинградского государственного университета был приглашен на работу в Дагестан, где занял должность заведующего кафедрой философии Дагестанского педагогического института.

Абдулатипов работал в Совете Федерации и Госдуме, позже занимал должности заместителя председателя правительства РФ, министра по делам национальностей, был послом России в Таджикистане.

Централизация власти

Путин 28 января 2013 года досрочно отправил в отставку главу Дагестана Магомедсалама Магомедова, назначив Абдулатипова временно исполняющим обязанности главы региона. 8 сентября этого же года Абдулатипов был избран главой республики: за его кандидатуру проголосовали 86 из 88 депутатов.

Самой большой заслугой Абдулатипова за четыре года на посту главы Дагестана эксперты называют централизацию власти в республике.

"На момент вступления в должность главы республики Рамазан Абдулатипова республика представляла собой политический конгломерат различных альянсов и национальных кланов. Большая работа, проделанная Абдулатиповым, позволила сломать сложившуюся за последние 20-25 лет систему политических отношений и централизовать власть в республике", — считает доктор экономических наук, профессор Салихбек Абдулманапов.

Новому главе региона, считает Абдулманапов, работать будет намного легче, поскольку возврат к старой политической системе практически невозможен.

Также к заслугам Абдулатипова эксперты относят положительную динамику экономического развития региона. Абдулатипов уделял большое внимание развитию сельского хозяйства, активно занимался вопросами образования, строительством школ и спортивных объектов, развитием туризма в республике.

Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, старший научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов отметил, что Абдулатипов мало внимания уделял развитию малого бизнеса, из-за чего многие молодые и предприимчивые люди уезжали из республики.

"Абдулатипов был больше увлечен некими дагестанскими мифами, празднованиями, открытием музеев, помпезными, демонстративными мероприятиями", — считает Курбанов.

Политический тяжеловес и боевой генерал

Путин на встрече с Васильевым во вторник отметил, что в Дагестане многое делается для того, чтобы улучшить жизнь людей, но нерешенных проблем остается много. Президент сказал, что ему бы хотелось, чтобы республику возглавил политик федерального уровня, и назвал Васильева "политическим тяжеловесом", который сегодня нужен Дагестану.

Президент заявил, что ожидает, что Васильеву удастся проявить на этом посту свои лучшие качества и опыт, накопленный за годы работы в МВД России и Госдуме.

Васильев отметил, что представляет себе, насколько непросто руководить таким регионом, и пообещал, что сделает все, чтобы президент не пожалел об этом решении. Новый врио главы республики рассказал, что знает народ Дагестана, потому что ему ранее приходилось работать в регионе, и пообещал, что будет стараться работать "искренне, ответственно, опираясь на людей".

В Совете Федерации Васильева назвали порядочным, цельным, пользующимся большим авторитетом человеком с безупречной репутацией, который не нуждается в дополнительных характеристиках.

"Он может работать в любых условиях, даже в экстремальной ситуации, как он показал себя, руководя операцией по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке. Васильев — это боевой генерал", — отметил глава социального комитета Совфеда, единоросс Валерий Рязанский.

Рязанский рассказал, что по работе Васильев знаком с Дагестаном, знает специфику работы в регионе.

Вывести регион в доноры

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что перед новым руководителем в первую очередь стоят экономические и социальные вопросы: республика продолжает оставаться дотационным регионом, Васильеву нужно выводить его в доноры.

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"Ему нужно обратить внимание на решение экономических вопросов, в первую очередь – это вывод региона в доноры. Немаловажную роль занимает решение социальных вопросов, а также подъема промышленности в республике", — считает заместитель председателя Народного собрания Дагестана, руководитель региональной фракции "Справедливая Россия" Камил Давдиев.

Депутат отметил, что в настоящее время республика имеет неплохие экономические показатели, чем новому руководителю необходимо воспользоваться. По мнению Давдиева, у Дагестана хорошие темпы развития агропромышленного комплекса и неплохой промышленный потенциал.

"Кроме того, обеспечена стабильность и безопасность в нашем обществе и это дает определенный карт-бланш для будущего главы", — считает он. Депутат отметил, что Васильев знает и решал проблемы в масштабах всей страны, скорее всего, уже изучил проблемы республики и справится со всеми этими вопросами.

Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов считает, что региону, в первую очередь, нужен сильный экономист, который должен обновить команду за счет молодых профессионалов-технократов.

"Дагестанцы трудолюбивый и предприимчивый народ и способны кормить соседние регионы и быть донорами", — заявил Курбанов.