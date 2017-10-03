Политический тяжеловес: Путин назначил нового врио главы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, который занимал пост вице-спикера, руководителя фракции "Единой России" в Госдуме.
Фельдшер, дипломат, философ
Рамазан Абдулатипов родился 4 августа 1946 года в селе Гаргута Тляратинского района Дагестана в многодетной семье. После окончания школы учился в медицинском фельдшерском училище, работал заведующим сельским медицинским пунктом. После защиты докторской диссертации на философском факультете Ленинградского государственного университета был приглашен на работу в Дагестан, где занял должность заведующего кафедрой философии Дагестанского педагогического института.
Абдулатипов работал в Совете Федерации и Госдуме, позже занимал должности заместителя председателя правительства РФ, министра по делам национальностей, был послом России в Таджикистане.
Централизация власти
Самой большой заслугой Абдулатипова за четыре года на посту главы Дагестана эксперты называют централизацию власти в республике.
"На момент вступления в должность главы республики Рамазан Абдулатипова республика представляла собой политический конгломерат различных альянсов и национальных кланов. Большая работа, проделанная Абдулатиповым, позволила сломать сложившуюся за последние 20-25 лет систему политических отношений и централизовать власть в республике", — считает доктор экономических наук, профессор Салихбек Абдулманапов.
Также к заслугам Абдулатипова эксперты относят положительную динамику экономического развития региона. Абдулатипов уделял большое внимание развитию сельского хозяйства, активно занимался вопросами образования, строительством школ и спортивных объектов, развитием туризма в республике.
Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, старший научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов отметил, что Абдулатипов мало внимания уделял развитию малого бизнеса, из-за чего многие молодые и предприимчивые люди уезжали из республики.
"Абдулатипов был больше увлечен некими дагестанскими мифами, празднованиями, открытием музеев, помпезными, демонстративными мероприятиями", — считает Курбанов.
Политический тяжеловес и боевой генерал
Путин на встрече с Васильевым во вторник отметил, что в Дагестане многое делается для того, чтобы улучшить жизнь людей, но нерешенных проблем остается много. Президент сказал, что ему бы хотелось, чтобы республику возглавил политик федерального уровня, и назвал Васильева "политическим тяжеловесом", который сегодня нужен Дагестану.
Васильев отметил, что представляет себе, насколько непросто руководить таким регионом, и пообещал, что сделает все, чтобы президент не пожалел об этом решении. Новый врио главы республики рассказал, что знает народ Дагестана, потому что ему ранее приходилось работать в регионе, и пообещал, что будет стараться работать "искренне, ответственно, опираясь на людей".
В Совете Федерации Васильева назвали порядочным, цельным, пользующимся большим авторитетом человеком с безупречной репутацией, который не нуждается в дополнительных характеристиках.
"Он может работать в любых условиях, даже в экстремальной ситуации, как он показал себя, руководя операцией по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке. Васильев — это боевой генерал", — отметил глава социального комитета Совфеда, единоросс Валерий Рязанский.
Рязанский рассказал, что по работе Васильев знаком с Дагестаном, знает специфику работы в регионе.
Вывести регион в доноры
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что перед новым руководителем в первую очередь стоят экономические и социальные вопросы: республика продолжает оставаться дотационным регионом, Васильеву нужно выводить его в доноры.
13.5%Да, у меня претензий нет
25.4%Улучшения есть, но усилий явно не хватает
61.1%Главу моего региона необходимо сменить
Депутат отметил, что в настоящее время республика имеет неплохие экономические показатели, чем новому руководителю необходимо воспользоваться. По мнению Давдиева, у Дагестана хорошие темпы развития агропромышленного комплекса и неплохой промышленный потенциал.
"Кроме того, обеспечена стабильность и безопасность в нашем обществе и это дает определенный карт-бланш для будущего главы", — считает он. Депутат отметил, что Васильев знает и решал проблемы в масштабах всей страны, скорее всего, уже изучил проблемы республики и справится со всеми этими вопросами.
Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов считает, что региону, в первую очередь, нужен сильный экономист, который должен обновить команду за счет молодых профессионалов-технократов.
"Дагестанцы трудолюбивый и предприимчивый народ и способны кормить соседние регионы и быть донорами", — заявил Курбанов.