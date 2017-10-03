Азаров не принял решение об участии в выборах губернатора Самарской области

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что пока не принял решение об участии в выборах губернатора региона в 2018 году, поскольку "сначала нужно решить поставленные задачи".

Президент России Владимир Путин 25 сентября подписал указ об отставке прежнего губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Врио губернатора области назначен Азаров, который в 2010–2014 годах занимал пост мэра Самары, а с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.

Выборы нового губернатора Самарской области пройдут в сентябре 2018 года.

"Сегодня рассуждать об этом пока очень рано. У нас есть такие задачи, которые президент определил, и надо с ними справиться сначала, а потом себе ответить на вопрос", — сказал Азаров РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он идти на губернаторские выборы в сентябре 2018 года.