Политолог: ротация губернаторов связана с подготовкой к выборам в 2024 году

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ротацию в губернаторском корпусе можно рассматривать в том числе как один из начальных этапов подготовки к комплексному обновлению элит накануне и после президентских выборов 2024 года, считает председатель совета директоров фонда института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

"На мой взгляд очевидно, что к 2022-2023 году многие из тех примерно 15-20 "молодых технократов", которые в прошлом и в этом году отправляются работать в регионы, будут возвращаться на работу обратно на федеральный уровень, на ключевые позиции в правительстве и в политическом управлении. Таким образом, нынешний процесс обновления губернаторского корпуса является важным этапом дальнейшего обновления элит в целом накануне и после президентских выборов 2024 года", — сказал Бадовский РИА Новости.

Глава ИСЭПИ пояснил, что обновление губернаторского корпуса — не только тенденция активизации регионального развития, но и показатель обновления элит и "социального лифта" для нового поколения управленцев. "К данному моменту многие из них уже состоялись как отраслевые специалисты и организаторы работы по направлениям в отдельных министерствах и ведомствах. Сейчас они отправляются на работу в регионы, в том числе проходят через выборы, а это уже приобретение опыта социального и политического управления, опыта работы в качестве "первого лица" на уровне территории. И через пять лет многие из них вернутся на уровень федеральной политики с новыми компетенциями, навыками и задачами", — считает Бадовский.

Во вторник стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, являвшийся руководителем фракции "Единая Россия".

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова. Неопределенность, по мнению ранее опрошенных политологов, сохраняется в отношении главы Владимирской области Светланы Орловой, о возможной отставке которой ранее писали СМИ.

Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации президента, серия замен в губернаторском корпусе завершится к 10 октября, всего президент выдвинет от 8 до 11 новых кандидатов в губернаторы.