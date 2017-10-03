Политолог: ротация губернаторов связана с подготовкой к выборам в 2024 году

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ротацию в губернаторском корпусе можно рассматривать в том числе как один из начальных этапов подготовки к комплексному обновлению элит накануне и после президентских выборов 2024 года, считает председатель совета директоров фонда института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.
"На мой взгляд очевидно, что к 2022-2023 году многие из тех примерно 15-20 "молодых технократов", которые в прошлом и в этом году отправляются работать в регионы, будут возвращаться на работу обратно на федеральный уровень, на ключевые позиции в правительстве и в политическом управлении. Таким образом, нынешний процесс обновления губернаторского корпуса является важным этапом дальнейшего обновления элит в целом накануне и после президентских выборов 2024 года", — сказал Бадовский РИА Новости.
Глава ИСЭПИ пояснил, что обновление губернаторского корпуса — не только тенденция активизации регионального развития, но и показатель обновления элит и "социального лифта" для нового поколения управленцев. "К данному моменту многие из них уже состоялись как отраслевые специалисты и организаторы работы по направлениям в отдельных министерствах и ведомствах. Сейчас они отправляются на работу в регионы, в том числе проходят через выборы, а это уже приобретение опыта социального и политического управления, опыта работы в качестве "первого лица" на уровне территории. И через пять лет многие из них вернутся на уровень федеральной политики с новыми компетенциями, навыками и задачами", — считает Бадовский.
За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова. Неопределенность, по мнению ранее опрошенных политологов, сохраняется в отношении главы Владимирской области Светланы Орловой, о возможной отставке которой ранее писали СМИ.
Как сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации президента, серия замен в губернаторском корпусе завершится к 10 октября, всего президент выдвинет от 8 до 11 новых кандидатов в губернаторы.