Путин назвал Васильева "политическим тяжеловесом", который нужен Дагестану

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева "политическим тяжеловесом", который сейчас нужен республике.

Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

На встрече с Васильевым Путин отметил, что Дагестан является одним из важнейших регионов России. "Это очень красивая республика и красота ее не только в природе, но, прежде всего, в людях, которые там живут", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы улучшить жизнь людей, однако нерешенных проблем остается много. "Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня, — заявил Путин. — Я Вас хотел попросить исполнять обязанности руководителя республики вплоть до сентября следующего года".

Путин заявил, что ожидает, что Васильеву удастся проявить на этом посту свои лучшие качества и опыт, накопленный за годы работы в МВД России и Госдуме. "За эти годы Вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом, Вы политик федерального уровня и, на мой взгляд, такой человек сегодня нужен республике", — заключил президент.

Васильев отметил, что представляет себе насколько непросто руководить таким регионом.

"Но я сделаю все, чтобы Вы не пожалели об этом (решении)" — подчеркнул он.

Васильев добавил, что будет стараться работать "искренне, ответственно, опираясь на людей". Он отметил, не понаслышке знает о народе Дагестана, поскольку ему приходилось ранее работать в этом регионе.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.

Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".