Путин назвал Васильева "политическим тяжеловесом", который нужен Дагестану

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева "политическим тяжеловесом", который сейчас нужен республике.
На встрече с Васильевым Путин отметил, что Дагестан является одним из важнейших регионов России. "Это очень красивая республика и красота ее не только в природе, но, прежде всего, в людях, которые там живут", — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы улучшить жизнь людей, однако нерешенных проблем остается много. "Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня, — заявил Путин. — Я Вас хотел попросить исполнять обязанности руководителя республики вплоть до сентября следующего года".
Путин заявил, что ожидает, что Васильеву удастся проявить на этом посту свои лучшие качества и опыт, накопленный за годы работы в МВД России и Госдуме. "За эти годы Вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом, Вы политик федерального уровня и, на мой взгляд, такой человек сегодня нужен республике", — заключил президент.
Васильев отметил, что представляет себе насколько непросто руководить таким регионом.
"Но я сделаю все, чтобы Вы не пожалели об этом (решении)" — подчеркнул он.
За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.
Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".