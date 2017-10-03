Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Дагестана

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, являвшийся руководителем фракции "Единая Россия", сообщается на сайте Кремля.

"Принять отставку Главы Республики Дагестан Абдулатипова по собственному желанию. Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", — говорится в тексте указа на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин провел с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым рабочую встречу.

"По итогам встречи президент подписал указ об освобождении от должности главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова и назначении временно исполняющим обязанности руководителя региона Владимира Васильева", — сообщил Песков.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля. В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.

Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".