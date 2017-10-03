Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Дагестана

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, являвшийся руководителем фракции "Единая Россия", сообщается на сайте Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин провел с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым рабочую встречу.
"По итогам встречи президент подписал указ об освобождении от должности главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова и назначении временно исполняющим обязанности руководителя региона Владимира Васильева", — сообщил Песков.
Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".