ЦИК отправил в Саратов группу для проверки жалоб во время выборов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Центризбирком России направил в Саратов группу для проверки жалоб и сообщений о нарушениях в ходе прошедших выборов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"ЦИК отправил в Саратов группу во главе с членом ЦИК Александром Киневым для комплексной проверки поступивших обращений и ряда публикаций в СМИ", — сказали в пресс-службе ЦИК.

Рабочая поездка продлится с 3 по 6 октября, в рамках визита запланированы встречи с представителями ряда территориальных и участковых избиркомов, а также представителями партий, отметили в пресс-службе Центризбиркома.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что по итогам выборов 10 сентября поступило порядка 80 обращений по Саратовской области. Председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин сообщил, что в связи с жалобами были приняты меры, в частности, принято решение об освобождении от обязанностей председателей всех без исключения территориальных избиркомов Саратова. Кроме глав этих шести ТИКов областного центра в отставку отправлены председатели еще четырёх территориальных комиссий региона.