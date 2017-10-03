МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин сказал, что ему неизвестно о каких-либо кадровых ротациях в партии и возможной отставке Вадима Потомского с поста губернатора Орловской области, информация о которой появилась в СМИ.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Потомский может покинуть должность губернатора Орловской области. По информации СМИ, на этот пост рассматривают трех кандидатов: Афонина, начальника оперативного управления МВД России Анатолия Якунина и бывшего сенатора от Орловской области Павла Меркулова.

"У СМИ всегда есть задача что-то писать и что-то обсуждать. У меня нет никакой информации, что Вадим Владимирович куда-то уходит. У меня большая работа по подготовке к столетию Великой Октябрьской социалистической революции в партии, следующая неделя парламентская очень напряженная — целый ряд законопроектов. Поэтому системная работа", — сказал РИА Новости Афонин.

"Я думаю, что не стоит серьезно обращать внимание на то, что пишут СМИ, мы интересуемся, читаем. Но ни об отставке Потомского, ни о каких-то кадровых ротациях у меня никакой информации нет. Все работаем", — отметил он.