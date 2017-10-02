МИД России поблагодарил ЦРУ "за поддержку русского языка"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. МИД РФ иронично поблагодарил ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка после объявления ведомством набора сотрудников со знанием русского языка для "раскрытия правды".

Спасибо @CIA за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами pic.twitter.com/YXaxrKMKLf — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 2 октября 2017 г.

ЦРУ объявило в Twitter набор сотрудников со знанием русского языка. В надписи на прикрепленном к сообщению изображении говорилось, что "в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ" можно "раскрыть правду".

Ранее сообщалось, что сообщение ЦРУ вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. В частности, один из них написал, что "у Трампа уже есть работа".