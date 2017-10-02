Мединский не стал комментировать решение экспертного совета ВАК

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский не стал комментировать решение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рекомендовавшего лишить его ученой степени.
"Я не могу комментировать, меня там не было", — сказала Мединский журналистам в Ашхабаде.
Министр отметил, что на экспертном совете присутствовал его представитель.
В понедельник Минкультуры России сообщило, что экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук, в министерстве назвали это решение "промежуточным". Президиум ВАК рассмотрит вопрос о лишении Мединского ученой степени 20 октября, заявил РИА Новости близкий к ВАК источник.
Ранее диссертационный совет Белгородского университета рассмотрел заявление о лишении Мединского ученой степени и согласился с решением присудить ему степень доктора исторических наук.