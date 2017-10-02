Мединский не стал комментировать решение экспертного совета ВАК

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский не стал комментировать решение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рекомендовавшего лишить его ученой степени.

"Я не могу комментировать, меня там не было", — сказала Мединский журналистам в Ашхабаде.

Министр отметил, что на экспертном совете присутствовал его представитель.

Мединский в Ашхабаде находится в составе делегации президента РФ, совершающего визит в Туркмению.

В понедельник Минкультуры России сообщило, что экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук, в министерстве назвали это решение "промежуточным". Президиум ВАК рассмотрит вопрос о лишении Мединского ученой степени 20 октября, заявил РИА Новости близкий к ВАК источник.

Ранее диссертационный совет Белгородского университета рассмотрел заявление о лишении Мединского ученой степени и согласился с решением присудить ему степень доктора исторических наук.

Причиной рассмотрения вопроса стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого, утверждавшего, что диссертация Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности. Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.