Путин вручил президенту Туркмении орден Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время беседы. 2 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время беседы. 2 октября 2017

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского за вклад в укрепление отношений двух стран.

"Видные политические деятели иностранных государств награждаются этим за выдающийся личный вклад в деле укрепления добрососедских связей с Россией",- сказал Путин.

Награду российский лидер туркменскому коллеге вручил после переговоров глав государств в Ашхабаде. Как отметил Путин, сотрудничество Москвы и Ашхабада развивается во многом благодаря усилиям Бердымухамедова.