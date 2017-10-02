Работа ГАС «Выборы» до конца 2018 года обойдется в 575 миллионов рублей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Федеральный центр информатизации при ЦИК РФ проводит тендеры на оказание услуг по обеспечению по всей стране функционирования комплексов государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", общая цена контрактов составляет 575 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Всего проводится 12 соответствующих аукционов. Подрядчиков планируется определить в конце октября. Указывается, что окончание проекта намечено на 25 декабря 2018 года.

"Целью оказания услуг является обеспечение функционирования комплексов средств автоматизации (КСА) региональных фрагментов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы") при подготовке и проведении выборов и референдума, а также при решении с ее использованием задач, не связанных с выборами и референдумом", — говорится в документах.

В марте 2018 года пройдут выборы президента России. Единый день голосования намечен 9 сентября 2018 года.