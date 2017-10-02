Глава республики Коми работает в штатном режиме на фоне слухов об отставке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Администрация главы республики Коми работает в штатном режиме, на этой неделе запланированы мероприятия с участием главы региона Сергея Гапликова, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

Ранее со ссылкой на источники газета "Коммерсант" сообщила, что губернатор Орловской области Вадим Потомский и глава Коми Сергей Гапликов могут уйти в отставку.

"Администрация главы республики Коми работает в штатном режиме. На текущей неделе запланирован ряд мероприятий с участием главы республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова. В частности, завтра, 3 октября, Сергей Гапликов примет участие в торжественной церемонии открытия участка реконструкции Малая Пера – Ираёль межрегиональной автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар", — сообщили в пресс-службе главы республики Коми.

Указом президента РФ Владимира Путина 30 сентября 2015 года Гапликов был назначен врио главы Коми. На выборах 18 сентября 2016 года он был избран главой республики.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля.

Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".

Как сообщил РИА Новости источник близкий к администрации президента, серия замен в губернаторском корпусе завершится к 10 октября, всего президентом будет выдвинуто от 8 до 11 новых кандидатов в губернаторы.