Песков прокомментировал сообщения о ротации губернаторов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Далеко не все сообщения о ротации губернаторов в российских регионах соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и призвал ориентироваться на данные от администрации президента.
"Безусловно, сейчас происходит ротационный процесс в губернаторском корпусе и, естественно, это порождает огромное количество этих самых потоков информации, о которых вы говорили. Не все из них соответствуют действительности, далеко не все, ориентируйтесь на те сообщения, которые даем мы. Естественно, о принятых решениях мы сразу вас информируем и продолжим это делать", — заявил Песков на вопрос о том, с чем он связывает волну сообщений об отставках губернаторов и последующее опровержение этих сообщений.
Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".