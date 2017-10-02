Путин вручит президенту Туркмении орден Александра Невского

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время официального визита вручит президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что после официальной церемонии встречи Путин проведет переговоры с Бердымухамедовым в узком составе. Позже российско-туркменские переговоры продолжатся в расширенном составе и завершатся церемонией подписания документов, отметил Песков.

"Затем президент Путин вручит Бердымухамедову орден Александра Невского", — заявил Песков журналистам.