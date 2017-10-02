Губернатор Ивановской области прокомментировал слухи о своей отставке

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что слухи о его скорой отставке расценивает как "попытки расшатать ситуацию в регионе, надавить на систему управления извне", и призвал региональное правительство активизировать работу и "выйти из зоны комфорта".

Ранее сообщалось, что, согласно экспертному докладу холдинга "Минченко Консалтинг", в отставку в ближайшее время могут уйти главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, главы Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга.

Как сообщает правительство Ивановской области, слухи о возможной отставке Коньков прокомментировал в понедельник на традиционном оперативном совещании с членами правительства и руководителями органов исполнительной власти региона. Коньков отметил, что в течение всей прошлой недели в СМИ, как на федеральном, так и на региональном уровне, обсуждали ротацию глав регионов.

"И этот процесс оброс разного рода слухами и домыслами, в том числе и в отношении Ивановской области… Какие-либо оценки и предположения, прогнозы следует расценивать как попытки расшатать ситуацию в регионе, надавить на систему управления извне, используя информационные ресурсы. Отставка главы региона может произойти только в официальном порядке и в строгом соответствии с законом", — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что ответственность главы региона перед президентом и населением, а также стоящие перед областью задачи и их успешное решение сегодня определяют то, когда глава области покинет свой пост. По словам Конькова, сегодня на повестке дня – соответствие модели управления регионом новым вызовам.

"Вынужден констатировать, что не все в управленческом аппарате осознали необходимость работать в принципиально новых условиях. Коллеги, пора выходить из зоны комфорта, старые методы сегодня не работают. От всех вас сегодня требуется как новый уровень дисциплины и ответственности, так и собранность, готовность изменяться и адекватно реагировать на вызовы. Любые, в том числе и те, с которых я начал. И сразу скажу: с теми, кто не согласен с этими принципами, нам не по пути", — заявил губернатор.

По словам Конькова, сейчас в регионе идет кропотливая работа над бюджетом на предстоящий год, стартует отопительный сезон, и "принимаются судьбоносные решения по реализации крупнейших инвестпроектов в регионе, а сегодня каждый рубль в бюджете, каждый успешный проект у нас на счету".

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За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".