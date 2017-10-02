Губернатор Ивановской области прокомментировал слухи о своей отставке

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что слухи о его скорой отставке расценивает как "попытки расшатать ситуацию в регионе, надавить на систему управления извне", и призвал региональное правительство активизировать работу и "выйти из зоны комфорта".
Ранее сообщалось, что, согласно экспертному докладу холдинга "Минченко Консалтинг", в отставку в ближайшее время могут уйти главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, главы Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга.
Как сообщает правительство Ивановской области, слухи о возможной отставке Коньков прокомментировал в понедельник на традиционном оперативном совещании с членами правительства и руководителями органов исполнительной власти региона. Коньков отметил, что в течение всей прошлой недели в СМИ, как на федеральном, так и на региональном уровне, обсуждали ротацию глав регионов.
"И этот процесс оброс разного рода слухами и домыслами, в том числе и в отношении Ивановской области… Какие-либо оценки и предположения, прогнозы следует расценивать как попытки расшатать ситуацию в регионе, надавить на систему управления извне, используя информационные ресурсы. Отставка главы региона может произойти только в официальном порядке и в строгом соответствии с законом", — подчеркнул губернатор.
"Вынужден констатировать, что не все в управленческом аппарате осознали необходимость работать в принципиально новых условиях. Коллеги, пора выходить из зоны комфорта, старые методы сегодня не работают. От всех вас сегодня требуется как новый уровень дисциплины и ответственности, так и собранность, готовность изменяться и адекватно реагировать на вызовы. Любые, в том числе и те, с которых я начал. И сразу скажу: с теми, кто не согласен с этими принципами, нам не по пути", — заявил губернатор.
По словам Конькова, сейчас в регионе идет кропотливая работа над бюджетом на предстоящий год, стартует отопительный сезон, и "принимаются судьбоносные решения по реализации крупнейших инвестпроектов в регионе, а сегодня каждый рубль в бюджете, каждый успешный проект у нас на счету".
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".