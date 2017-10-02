Химия с Россией: какие интересы связывают с Москвой нового посла США

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. За последний год контакты с представителями России превратились для американских политиков из рутинной работы в рискованное дело.

Любые связи с россиянами, будь то официальные лица или нет, теперь грозят американским чиновникам расследованием или как минимум нападками СМИ.

Однако некоторых это пока обходит стороной. Среди них — новый посол США в России Джон Хантсман, кандидатуру которого на прошлой неделе одобрил американский сенат.

РИА Новости разобралось, насколько "токсичен" будущий глава американской дипмиссии в Москве и какие интересы связывают его с Россией.

Химия с Россией

Джон Хантсман родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. Карьеру госслужащего начал в 1983 году в администрации Рональда Рейгана в качестве помощника по персоналу в Белом доме. В 1992 его назначили на должность главы дипмиссии в Сингапуре. Таким образом он стал самым молодым послом США за последнее столетие — в то время ему было всего 32 года.

Во время президентства Барака Обамы Хантсман был послом в Китае. В этот период он посетил Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район и даже принял участие в акции протеста в центре Пекина, назвав последнее совпадением и случайностью. При этом дипломат сумел избежать прямого конфликта с властями и по окончании своей службы получил от лидера КНР Си Цзиньпина характеристику "друг Китая".

В 2005–2009 годах Хантсман был губернатором штата Юта.

Вроде бы, послужной список безупречный, придраться к нему, обвинить в "порочащих" связях с Россией невозможно. Однако в перерывах между работой на правительство посол трудился, в том числе, вице-президентом в семейной фирме, международном химическом концерне Huntsman Corporation. И вот здесь все уже немного сложнее. Дело в том, что компания, основанная отцом Хантсмана, который до сих пор занимает пост председателя совета директоров, давно и успешно работает в России. На ее сайте, во всяком случае, упоминаются офисы в Москве, Санкт-Петербурге и в Калужской области.

На российской странице "Хантсман-НМГ" говорится, что концерн специализируется на разработке, производстве и дистрибуции готовых к применению полимерных композиций и материалов. "Компания располагает современным производственным и логистическим комплексом, расположенным недалеко от Москвы в Обнинске, а также сетью региональных подразделений в Москве, Тольятти, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Челябинске", — уточняется в приводимой информации.

По данным сайта госзакупок, продукцию Huntsman закупали ООО "Автотранспортное предприятие" (принадлежит ПАО "Компания "Сухой"), ОАО "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" (принадлежит "Росатому"). ООО "Автотранспортное предприятие" заключало договор на поставку с "Хантсман-НМГ". По данным "БИР Аналитик", контракт на поставку с ООО "Хантсман СНГ" заключило АО "Производственное объединение "Завод имени Серго" (акционеры – "Ростех" через НПК "Техмаш" (НПК владеет 92,58% акций) и Росимущество (7,42% акций)).

© AP Photo / Matt Rourke, File Джон Хантсман. 2014 год © AP Photo / Matt Rourke, File Джон Хантсман. 2014 год

На разбор завалов



Официальные лица в Москве, впрочем, предпочитают о деловых интересах Хантсманов в России не упоминать. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, например, характеризуя ранее кандидатуру нового посла, отметил, что это "крупный бизнесмен с большим состоянием, человек серьезных убеждений".

"Мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он — высокий профессионал", — сказал Рябков.

Позднее он добавил, что в России надеются, что новый американский посол сможет улучшить отношения двух стран. "Мы ожидаем, что с его приездом в Москву мы без пауз вступим в диалог и займемся расчисткой завалов, которые за последнее время уж слишком накопились на пути развития российско-американских отношений", — заявил Рябков.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не судить о Хантсмане преждевременно. "Это опытный дипломат, у него большой опыт дипломатической работы, это уже хорошо. Я сама была послом и знаю, что в задачи послов входит налаживание отношений между странами", — сказала она.

Спикер призвала "не навешивать преждевременно ярлыки" на нового посла. "Давайте дождемся его конкретных дел", — добавила Матвиенко.

Напрямую давно не связан

Руководитель экспертной группы научно-технического совета Минпромторга по развитию промышленности строительных материалов Алексей Горохов считает, что конфликта интересов между новой работой Хантсмана и его семейным бизнесом не будет.

"С компанией напрямую он не связан очень давно. Его брат — генеральный директор компании, отец возглавляет совет директоров. Но сам он участия в бизнесе компании не принимает, и тем более — в том бизнесе, который работает здесь, в России. Это обособленное подразделение компании", — сказал он РИА Новости.

По его словам, в России компания Хантсманов по ряду направлений является лидером, в частности — в сегменте полиуретана. "Компания надежная, репутация на рынке у компании среди заказчиков сложившаяся. В плане коммерческой деятельности у них все хорошо", — отметил Горохов.

Интересы без конфликта



Американский эксперт, вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен также полагает, что назначение Хантсмана послом не повлечет за собой конфликта интересов.

"Наоборот, это может принести большую выгоду с точки зрения улучшения взаимопонимания и улучшения связей между Россией и США", — сказал он РИА Новости.

Расмуссен рассказал, что тесно не знаком с дипломатом, хотя встречался с ним несколько раз на официальных приемах. "Я слышал много позитивных вещей о Хантсмане. Он консерватор, но в большей степени центрист и прагматик. И как бывший губернатор и бизнесмен, он прекрасно понимает, с какими проблемами сталкиваются власти на местах, компании и рядовые американцы", — сказал эксперт.

По его словам, Хантсман прекрасно понимает положение вещей "по всей Евразии, от России до Центральной и Южной Азии и Китая".

Как отметил вице-президент "Евразия-центра", это назначение позволит получить "уникальное сочетание политического и делового взгляда на ситуацию, что сейчас крайне необходимо". "Я думаю, его опыт и прагматизм позволят вернуть здравый смысл в американо-российские отношения", — сказал он.

Лучший посол — незаметный посол



В свою очередь, ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН, кандидат исторических наук Алексей Фененко отметил, что очень часто при назначении нового посла "его послужной список играет против него", но за Хантсманом пока нет негативного бэкграунда.

"Практика показывает, что самый лучший дипломат, посол — это кадровый дипломат, чиновник, который вырос в дипломатической структуре", — отметил эксперт, добавив, что "самый лучший посол — это незаметный посол".

"Посмотрим, сможет ли он (Хантсман) быть таким. Будем надеяться. Зависит от того, какую линию поведения он выберет: если он выберет линию незаметного посла, то вполне да, а если он выберет линию посла-политика, то это, конечно, будет предельно опасно для наших отношений", — сказал Фененко.

Другой российский политолог Борис Межуев считает, что Хантсман – это фигура, которая сейчас устраивает большинство в американской политической элите, и поэтому ожидать нападок на него за бизнес-интересы в России пока, наверное, не стоит.

"Если будет желание этим воспользоваться, будет (кампания против Хантсмана), не будет — не будет. Мне кажется, пока желания нет. Фамилия Хантсмана не упоминается в качестве какой-то вызывающей вопрос. Но знаете, все может произойти. У меня какое-то ощущение, что пока администрация и республиканцы в конгрессе не желают обострять отношения. Мне кажется, они находятся в состоянии такого вежливого нейтралитета, такого некоторого напряжения", — сказал эксперт.

Говоря о возможной линии Хантсмана в отношениях с Москвой, Межуев высказал мнение о том, что тот будет придерживаться политики, по которой "Россию надо держать на расстоянии вытянутой руки". "Я думаю, этим он и будет заниматься. То есть, никакой особой дружбы, сближения и так далее ожидать не стоит. Стоит ожидать холодных и, в общем, довольно отстраненных отношений", — считает политолог.