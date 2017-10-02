Дипмиссия США подтвердила приезд Джона Хантсмана в Москву

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Новый посол США в России Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй прибыли утром в понедельник в Москву; во вторник, 3 октября, глава диппредставительства вручит верительные грамоты российскому президенту, сообщили в американской дипмиссии.Twitter нового посла. Однако аккаунт Олсон не верифицирован.
Ряд СМИ прежде сообщал о возможности принятия участия Хантсмана в церемонии вручения верительных грамот в Кремле 3 октября. Однако, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о сроках вручения верительных грамот.
"Посол Хантсман принял присягу в качестве нового главы Дипмиссии США в России 29 сентября 2017 года. Во вторник, 3 октября, он вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину", — говорится в сообщении посольства США в РФ.
Приняв грамоты, президент традиционно выступает с речью, в которой дает оценку текущей международной ситуации и характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.