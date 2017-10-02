Дипмиссия США подтвердила приезд Джона Хантсмана в Москву

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Новый посол США в России Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй прибыли утром в понедельник в Москву; во вторник, 3 октября, глава диппредставительства вручит верительные грамоты российскому президенту, сообщили в американской дипмиссии.

Сенат США на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в РФ. Ранее он также был послом США в Сингапуре и в Китае. Ранее в понедельник пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон поприветствовала в Twitter нового посла. Однако аккаунт Олсон не верифицирован.

Ряд СМИ прежде сообщал о возможности принятия участия Хантсмана в церемонии вручения верительных грамот в Кремле 3 октября. Однако, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о сроках вручения верительных грамот.

"Посол Хантсман принял присягу в качестве нового главы Дипмиссии США в России 29 сентября 2017 года. Во вторник, 3 октября, он вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину", — говорится в сообщении посольства США в РФ.

Верительные грамоты — необходимый для аккредитования в иностранном государстве документ, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня. По приезду в страну посол направляет в МИД копию верительных грамот и приступает к работе. Официальные церемонии вручения самих верительных грамот главе государства организуются, как правило, раз в несколько месяцев. После этого работа послов и постоянных представителей международных организаций приобретает полностью официальный статус.

Приняв грамоты, президент традиционно выступает с речью, в которой дает оценку текущей международной ситуации и характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.