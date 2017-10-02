Король Саудовской Аравии посетит Россию 5 октября

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву состоится 5 октября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пятого октября", — сказал Ушаков в ответ на вопрос, известна ли точная дата визита саудовского монарха.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что король Саудовской Аравии посетит Москву 4-7 октября. По его словам, запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным, к подписанию готовится пакет документов. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит произойдет в первой декаде октября, его подготовка вступила в финальную стадию.