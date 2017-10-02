Ушаков рассказал, когда новый посол США вручит верительные грамоты Путину

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый посол США в Москве Джон Хантсман 3 октября вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Сенат США на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в РФ. Ранее он также был послом США в Сингапуре и в Китае.
Ранее в понедельник пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон сообщила, что Хантсман с супругой прибыл в Москву.
Верительные грамоты — необходимый для аккредитования в иностранном государстве документ, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня. По приезду в страну посол направляет в МИД копию верительных грамот и приступает к работе. Официальные церемонии вручения самих верительных грамот главе государства организуются, как правило, раз в несколько месяцев. После этого работа послов и постоянных представителей международных организаций приобретает полностью официальный статус.
Приняв грамоты, президент традиционно выступает с речью, в которой дает оценку текущей международной ситуации и характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
Биографию Джона Хантсмана читайте в справке РИА Новости>>