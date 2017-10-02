Ушаков рассказал, когда новый посол США вручит верительные грамоты Путину

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый посол США в Москве Джон Хантсман 3 октября вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Завтра, 3 октября", — сказал Ушаков в ответ на вопрос, когда Хантсман вручит верительные грамоты.

Сенат США на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в РФ. Ранее он также был послом США в Сингапуре и в Китае.

Ранее в понедельник пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон сообщила, что Хантсман с супругой прибыл в Москву.

Верительные грамоты — необходимый для аккредитования в иностранном государстве документ, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня. По приезду в страну посол направляет в МИД копию верительных грамот и приступает к работе. Официальные церемонии вручения самих верительных грамот главе государства организуются, как правило, раз в несколько месяцев. После этого работа послов и постоянных представителей международных организаций приобретает полностью официальный статус.

Приняв грамоты, президент традиционно выступает с речью, в которой дает оценку текущей международной ситуации и характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.

Биографию Джона Хантсмана читайте в справке РИА Новости>>