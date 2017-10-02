Джон Хантсман прибыл в Москву, сообщил пресс-секретарь посольства США

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый посол США в России Джон Хантсман прибыл в Москву, сообщает пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.
"Добро пожаловать, посол Хантсман и госпожа Хантсман", — написала она в своем Twitter.
Welcome to Russia Amb and Mrs. Huntsman @EURPressOffice @USinStPete @usconsulyekat @usconsvlad pic.twitter.com/Ow5cs68FLH— Maria Olson (@USEmbRuPress) 2 октября 2017 г.
Сенат США на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в РФ. Ранее он также был послом США в Сингапуре и в Китае.