Джон Хантсман прибыл в Москву, сообщил пресс-секретарь посольства США

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый посол США в России Джон Хантсман прибыл в Москву, сообщает пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

"Добро пожаловать, посол Хантсман и госпожа Хантсман", — написала она в своем Twitter.

​Страница Олсон в Twitter не верифицирована.

Сенат США на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в РФ. Ранее он также был послом США в Сингапуре и в Китае.