Политологи рассказали, кто из глав регионов должен сохранить свой пост

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи на фоне продолжающихся отставок глав регионов рассказали, кто из губернаторов, по их мнению, гарантированно сохранит свой пост, а чье положение не столь однозначно.

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За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. В пятницу президент России Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы региона.

До этого свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая в пятницу на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов будет и на следующей неделе, он заявил, что Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".

По мнению опрошенных РИА Новости политологов, несмотря на существующую неопределённость и появляющиеся в публичном пространстве списки губернаторов, которые могут покинуть свой пост, есть пул губернаторов, отставка которых в ближайшее время маловероятна.

По их мнению, в этом списке глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, попавший в "список Минченко" глава Воронежской области Алексей Гордеев, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Белгородской и Калужской областей Евгений Савченко и Анатолий Артамонов. Все они возглавляют регионы длительное время, считаются зубрами региональной политики и по формальным критериям могли бы попасть под очередную ротацию. Однако эксперты отмечают, что все названные губернаторы очень эффективны, и это является главным критерием сохранения их статус-кво в современных условиях.

"Кремль сейчас особенно ценит технократизм и эффективность. Савченко, Артамонов, Минниханов – политические зубры, которые в отличие от молодых технократов имеют свои амбиции. Но они технократичны, эффективны и все еще пользуются серьезной поддержкой в регионе, от них нет усталости. Убирать таких эффективных – плохой знак", — поясняет эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, отмечая, что аналогичная "охранная грамота" есть и у Гордеева.

Неопределенность, по мнению опрошенных политологов, сохраняется в отношении главы Владимирской области Светланы Орловой.

"Про Орлову были разговоры, что она уходит, потом говорили, что она останется. Но с моей точки зрения ставить Орлову в один ряд с Тулеевым или Савченко некорректно, потому что серьезных достижений у нее нет. У нее есть особый федеральный статус, и я не исключаю, что эта статусная защита сработает", — считает Слатинов.

Такого же мнения придерживается глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"С одной стороны, она кандидат на отставку. С другой стороны, на сайте президента появилась информация об их встрече, что снизило вероятность отставки. Интерпретационная игра продолжается", — говорит политолог. При этом он отмечает, что Орлову сложно назвать беспроблемным губернатором.

"Об отставке Орловой много говорят, но я помню, как она приходила во Владимирскую область. Между нами говоря, мне не казалось, что она туда очень хотела. После отставки встанет вопрос о ее новом назначении, и очень многим людям в Москве вряд ли захочется решать этот вопрос по второму кругу", — уверен Журавлев.

Мнения разделились и по поводу возможной отставки губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко. Опрошенные политологи подчеркнули особый статус второго после Москвы города.

"Мне кажется, преждевременно говорить о возможной отставке Полтавченко. Пост губернатора Санкт-Петербурга слишком важен для федеральной власти, чтобы его упаковывать в один пакет (с другими отставками – ред.)", — считает Виноградов.

"Я думаю, что принципиально вопрос о его отставке решен. Но вопрос в сроках и вопрос в преемнике", — не согласен с коллегой Слатинов.

По его мнению, руководство страны понимает, что если Путин решит баллотироваться в президенты, низкий результат на его родине будет болезненным уколом

"Мы понимаем, что пребывание Полтавченко в должности губернатора вредит президенту, и его уход с должности был бы серьезным бонусом для президентской кампании в Питере. Но с другой стороны, я так понимаю, там есть личные обязательства, и второе – это все-таки очень серьезный вопрос с точки зрения преемника", — отмечает Слатинов.

По его мнению, ставить туда молодого технократа было бы странно – "это все-таки Питер". На этом посту органично смотрелся бы управленец, похожий на мэра Москвы Сергея Собянина, которой сочетает я себе требуемые сегодня Кремлем технократичность и рациональность с известной степенью публичности и приемлемости для внешней среды и для самих питерцев.

"Губернатор Санкт-Петербурга — это особая должность, это политическая фигура", — согласен с коллегами Журавлев.

Он полагает, что новым главой Северной столицы может быть москвич.

"Я думаю, что это опять будет человек из Москвы, может быть двойной ротации – который в свое время за Путиным ушел в Москву, а теперь вернется обратно", — считает политолог.