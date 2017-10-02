Политологи рассказали, кто из глав регионов должен сохранить свой пост

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи на фоне продолжающихся отставок глав регионов рассказали, кто из губернаторов, по их мнению, гарантированно сохранит свой пост, а чье положение не столь однозначно.
13.6%Да, у меня претензий нет
26.0%Улучшения есть, но усилий явно не хватает
60.4%Главу моего региона необходимо сменить
До этого свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая в пятницу на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов будет и на следующей неделе, он заявил, что Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".
По их мнению, в этом списке глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, попавший в "список Минченко" глава Воронежской области Алексей Гордеев, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Белгородской и Калужской областей Евгений Савченко и Анатолий Артамонов. Все они возглавляют регионы длительное время, считаются зубрами региональной политики и по формальным критериям могли бы попасть под очередную ротацию. Однако эксперты отмечают, что все названные губернаторы очень эффективны, и это является главным критерием сохранения их статус-кво в современных условиях.
Неопределенность, по мнению опрошенных политологов, сохраняется в отношении главы Владимирской области Светланы Орловой.
"Про Орлову были разговоры, что она уходит, потом говорили, что она останется. Но с моей точки зрения ставить Орлову в один ряд с Тулеевым или Савченко некорректно, потому что серьезных достижений у нее нет. У нее есть особый федеральный статус, и я не исключаю, что эта статусная защита сработает", — считает Слатинов.
"С одной стороны, она кандидат на отставку. С другой стороны, на сайте президента появилась информация об их встрече, что снизило вероятность отставки. Интерпретационная игра продолжается", — говорит политолог. При этом он отмечает, что Орлову сложно назвать беспроблемным губернатором.
"Об отставке Орловой много говорят, но я помню, как она приходила во Владимирскую область. Между нами говоря, мне не казалось, что она туда очень хотела. После отставки встанет вопрос о ее новом назначении, и очень многим людям в Москве вряд ли захочется решать этот вопрос по второму кругу", — уверен Журавлев.
Мнения разделились и по поводу возможной отставки губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко. Опрошенные политологи подчеркнули особый статус второго после Москвы города.
"Я думаю, что принципиально вопрос о его отставке решен. Но вопрос в сроках и вопрос в преемнике", — не согласен с коллегой Слатинов.
По его мнению, руководство страны понимает, что если Путин решит баллотироваться в президенты, низкий результат на его родине будет болезненным уколом
"Мы понимаем, что пребывание Полтавченко в должности губернатора вредит президенту, и его уход с должности был бы серьезным бонусом для президентской кампании в Питере. Но с другой стороны, я так понимаю, там есть личные обязательства, и второе – это все-таки очень серьезный вопрос с точки зрения преемника", — отмечает Слатинов.
"Губернатор Санкт-Петербурга — это особая должность, это политическая фигура", — согласен с коллегами Журавлев.
Он полагает, что новым главой Северной столицы может быть москвич.
"Я думаю, что это опять будет человек из Москвы, может быть двойной ротации – который в свое время за Путиным ушел в Москву, а теперь вернется обратно", — считает политолог.