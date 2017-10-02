РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Политологи рассказали, кто из глав регионов должен сохранить свой пост

01:3602.10.2017
(обновлено: 01:37 02.10.2017)
01240
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПортфель чиновника. Архивное фотоПортфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи на фоне продолжающихся отставок глав регионов рассказали, кто из губернаторов, по их мнению, гарантированно сохранит свой пост, а чье положение не столь однозначно.

Довольны ли вы работой главы вашего региона?
Результаты

  • 13.6%

    Да, у меня претензий нет

  • 26.0%

    Улучшения есть, но усилий явно не хватает

  • 60.4%

    Главу моего региона необходимо сменить
Все опросы
Голосовать
За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. В пятницу президент России Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы региона.

До этого свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая в пятницу на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов будет и на следующей неделе, он заявил, что Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".

Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Новые главы регионов показали умение решать проблемы из "зеленой папки"
По мнению опрошенных РИА Новости политологов, несмотря на существующую неопределённость и появляющиеся в публичном пространстве списки губернаторов, которые могут покинуть свой пост, есть пул губернаторов, отставка которых в ближайшее время маловероятна.

По их мнению, в этом списке глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, попавший в "список Минченко" глава Воронежской области Алексей Гордеев, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Белгородской и Калужской областей Евгений Савченко и Анатолий Артамонов. Все они возглавляют регионы длительное время, считаются зубрами региональной политики и по формальным критериям могли бы попасть под очередную ротацию. Однако эксперты отмечают, что все названные губернаторы очень эффективны, и это является главным критерием сохранения их статус-кво в современных условиях.

Андрей Воробьев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Воробьев стал 3-м в рейтинге глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа
"Кремль сейчас особенно ценит технократизм и эффективность. Савченко, Артамонов, Минниханов – политические зубры, которые в отличие от молодых технократов имеют свои амбиции. Но они технократичны, эффективны и все еще пользуются серьезной поддержкой в регионе, от них нет усталости. Убирать таких эффективных – плохой знак", — поясняет эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, отмечая, что аналогичная "охранная грамота" есть и у Гордеева.

Неопределенность, по мнению опрошенных политологов, сохраняется в отношении главы Владимирской области Светланы Орловой.

"Про Орлову были разговоры, что она уходит, потом говорили, что она останется. Но с моей точки зрения ставить Орлову в один ряд с Тулеевым или Савченко некорректно, потому что серьезных достижений у нее нет. У нее есть особый федеральный статус, и я не исключаю, что эта статусная защита сработает", — считает Слатинов.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Козак допустил отставку еще нескольких глав регионов
Такого же мнения придерживается глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"С одной стороны, она кандидат на отставку. С другой стороны, на сайте президента появилась информация об их встрече, что снизило вероятность отставки. Интерпретационная игра продолжается", — говорит политолог. При этом он отмечает, что Орлову сложно назвать беспроблемным губернатором.

"Об отставке Орловой много говорят, но я помню, как она приходила во Владимирскую область. Между нами говоря, мне не казалось, что она туда очень хотела. После отставки встанет вопрос о ее новом назначении, и очень многим людям в Москве вряд ли захочется решать этот вопрос по второму кругу", — уверен Журавлев.

Мнения разделились и по поводу возможной отставки губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко. Опрошенные политологи подчеркнули особый статус второго после Москвы города.

Чиновник перед совещанием. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Десять глав регионов могут уйти в отставку на текущей неделе, сообщили СМИ
"Мне кажется, преждевременно говорить о возможной отставке Полтавченко. Пост губернатора Санкт-Петербурга слишком важен для федеральной власти, чтобы его упаковывать в один пакет (с другими отставками – ред.)", — считает Виноградов.

"Я думаю, что принципиально вопрос о его отставке решен. Но вопрос в сроках и вопрос в преемнике", — не согласен с коллегой Слатинов.

По его мнению, руководство страны понимает, что если Путин решит баллотироваться в президенты, низкий результат на его родине будет болезненным уколом

"Мы понимаем, что пребывание Полтавченко в должности губернатора вредит президенту, и его уход с должности был бы серьезным бонусом для президентской кампании в Питере. Но с другой стороны, я так понимаю, там есть личные обязательства, и второе – это все-таки очень серьезный вопрос с точки зрения преемника", — отмечает Слатинов.

Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Главы регионов оценили решение Путина о реструктуризации бюджетных кредитов
По его мнению, ставить туда молодого технократа было бы странно – "это все-таки Питер". На этом посту органично смотрелся бы управленец, похожий на мэра Москвы Сергея Собянина, которой сочетает я себе требуемые сегодня Кремлем технократичность и рациональность с известной степенью публичности и приемлемости для внешней среды и для самих питерцев.

"Губернатор Санкт-Петербурга — это особая должность, это политическая фигура", — согласен с коллегами Журавлев.

Он полагает, что новым главой Северной столицы может быть москвич.

"Я думаю, что это опять будет человек из Москвы, может быть двойной ротации – который в свое время за Путиным ушел в Москву, а теперь вернется обратно", — считает политолог.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена