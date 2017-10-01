Комиссия по этике готова рассмотреть конфликт между Поклонской и депутатами

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Если поступит жалоба на конфликт между депутатом "Единой России", экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и ее коллегами, то комиссия Госдумы по этике рассмотрит такое обращение, заявил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

В субботу депутат от КПРФ Александр Ющенко на своей странице в Facebook написал, обращаясь к Поклонской, что "право учить жить большую страну надо заслужить". Ющенко просит Поклонскую перестать "учить" российских граждан, так как она недостаточно долго прожила в России и не знает страны. В воскресенье экс-прокурор Крыма ответила Ющенко, написав в своем аккаунте VK, что ей обидно за ее "за ее земляков из родных Крыма и Донбасса", которые, являются бывшими гражданами Украины и, по "теории" Ющенко, "должны помалкивать в "тряпочку" пока граждане "со стажем" будут учить их как "правильно" Родину любить".

"Когда кто-то заявится, мы никакого закона не нарушаем, если кто-то пожалуется, мы рассмотрим", — ответил Аршба на вопрос РИА Новости, нужно ли комиссии предпринять действия в контексте данного конфликта.

В августе радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что депутат "Единой России" Ирина Роднина в своем аккаунте в Instagram опубликовала скриншот дискуссии с Поклонской, где экс-прокурор Крыма раскритиковала позицию Родниной о вкладе Николая II в историю страны. При этом олимпийская чемпионка посоветовала "новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей родины с иступленным фанатизмом к личности, признанной самой церковью мучеником, а не святым".

В пятницу Поклонская прокомментировала и слова председателя комитета Госдумы по культуре, режиссера Станислава Говорухина, который высказался ранее положительно о фильме режиссера Алексея Учителя "Матильда" после его просмотра. Поклонская заявила, что, представители всех думских фракций договорились повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить "Матильду", так как они "слышат" мнение 100 тысяч граждан РФ, которые ранее присоединились к просьбе Поклонской о запрете картины. Экс-прокурор Крыма предпримет такие действия, несмотря на мнение Говорухина о том, что 100 тысяч граждан России — это не то количество людей, которых будут слушать.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.