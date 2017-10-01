Комиссия по этике готова рассмотреть конфликт между Поклонской и депутатами

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Если поступит жалоба на конфликт между депутатом "Единой России", экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и ее коллегами, то комиссия Госдумы по этике рассмотрит такое обращение, заявил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").
34.3%Да
30.9%Нет
22.3%Не собирался(лась), но после скандалов решил(а) посмотреть
12.5%Не интересуюсь современным кинематографом
"Когда кто-то заявится, мы никакого закона не нарушаем, если кто-то пожалуется, мы рассмотрим", — ответил Аршба на вопрос РИА Новости, нужно ли комиссии предпринять действия в контексте данного конфликта.
В пятницу Поклонская прокомментировала и слова председателя комитета Госдумы по культуре, режиссера Станислава Говорухина, который высказался ранее положительно о фильме режиссера Алексея Учителя "Матильда" после его просмотра. Поклонская заявила, что, представители всех думских фракций договорились повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить "Матильду", так как они "слышат" мнение 100 тысяч граждан РФ, которые ранее присоединились к просьбе Поклонской о запрете картины. Экс-прокурор Крыма предпримет такие действия, несмотря на мнение Говорухина о том, что 100 тысяч граждан России — это не то количество людей, которых будут слушать.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.