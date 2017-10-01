Правительство Красноярского края отправили в отставку

КРАСНОЯРСК, 1 окт — РИА Новости. Назначенный в пятницу временно исполняющим обязанности главы Красноярского края спикер регионального заксобрания Александр Усс отправил в отставку правительство региона, говорится в размещенном на сайте красноярского правительства распоряжении Усса.
По информации правительства, все члены кабинета продолжат работать как временно исполняющие обязанности.
Губернатор региона Виктор Толоконский сообщил о своей отставке в среду во время внепланового совещания с кабмином и депутатами. В пятницу Владимир Путин освободил его от должности и назначил Усса временно исполняющим обязанности главы Красноярского края. В субботу врио региона заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах губернатора.
Усс ("Единая Россия") руководит краевым парламентом с 1998 года.