В Крыму отреагировали на судебный иск Украины из-за моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Судебные претензии киевских властей к России из-за строительства моста через Керченский пролив являются "гиблым мероприятием" и не способны остановить историческую стройку, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Президент Украины ранее поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста и якобы нанесения экологического ущерба.

Полонский подчеркнул, что нынешние власти некогда большой и хорошей страны — Украины — способны только давать поручение.

"Перспективы этого гиблого для них мероприятия оценивать не будут, знаю только, что подготовка и возможное рассмотрение этого документа будут иметь явный претензионный характер и решение даже на сегодняшний момент мы можем предугадать. Но смысл заключается в одном, что какие бы действия они не предпринимали, все равно Крымский мост будет построен и свяжет наконец полуостров Крым с материковой Россией", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, граждане Российской Федерации и гости страны будут с удовольствием ездить по мосту.

"Никакие иски, никакие претензии, особенно со стороны этого недогосударства, неспособны остановить исторического процесса", — подчеркнул вице-премьер.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.