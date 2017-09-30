Источник сообщил, когда завершится серия отставок губернаторов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Серия досрочных отставок глав регионов завершится к 10 октября, всего будет от 8 до 11 замен с учетом уже объявленных, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

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"Это завершится к 10-му числу (10 октября), по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента", — сказал собеседник агентства.

За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. В пятницу президент России Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы региона.

До этого свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Написали заявления об уходе, но не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.