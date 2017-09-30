Источник сообщил, когда завершится серия отставок губернаторов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Серия досрочных отставок глав регионов завершится к 10 октября, всего будет от 8 до 11 замен с учетом уже объявленных, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
14.5%Да, у меня претензий нет
28.1%Улучшения есть, но усилий явно не хватает
57.4%Главу моего региона необходимо сменить
За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. В пятницу президент России Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы региона.