РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Опытный политик: Путин назначил врио губернатора Красноярского края

19:2829.09.2017
(обновлено: 19:29 29.09.2017)
090
© РИА Новости / Александр ПаниотовАлександр Усс. Архивное фото.Александр Усс. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Паниотов

КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил врио главы региона не молодого технократа, а местного опытного политика, "тяжеловеса", спикера краевого парламента Александра Усса.

Эксперты, депутаты и чиновники отмечают, что данное назначение пойдет краю, который впервые с 1998 года возглавит красноярец, только на пользу. Однако что ждет самого Усса, будет зависеть от многих факторов, в том числе и результатов выборов президента страны весной 2018 года.

Отказаться не по-государственному

Александр Усс. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Заксобрания Красноярского края
Усс о назначении врио губернатора: отказаться было бы не по-мужски
Александр Усс, представляющий "Единую Россию", ранее занимал пост председателя законодательного собрания Краснодарского края. Он бессменно руководил краевым парламентом с 1998 года, переизбираясь в 2002, в 2007, в 2011 и в 2016 годах. В 2010 году Усс был избран президентом Сибирского федерального университета (СФУ).

Сам Усс по телефону прокомментировал свое назначение в эфире красноярского телеканала ТВК. По его словам, хотя предложение Владимра Путина стать врио главы края стало для него неожиданностью, отказываться было бы не по-мужски. "Последовало такое предложение, считаю отказаться — это не по-государственному и не по-мужски", — заявил он.

На вопрос корреспондента телеканала о том, разговаривал ли он после своего назначения с бывшим главой края, Усс ответил отрицательно. Он пообещал, что позже расскажет о тех задачах, которые перед ним поставил глава государства.

Сенсационное решение или опасное плавание?

Президент РФ Владимир Путин и председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин встретился с Уссом, назначенным врио губернатора Красноярского края
По мнению политолога Александра Чернявского, назначив Усса на должность, президент принял сенсационное решение, которое всех удивило. 

"Назначение можно назвать сенсационным, потому что раньше в колоде претендентов были в основном политики, связанные с "Норникелем". Не думаю, что Усс легко согласился на это предложение, поскольку он пускается сейчас в плавание со многими неизвестными. При этом теряет пост спикера ЗС. Думаю, его дальнейшая судьба будет зависеть от результатов президентских выборов 18 марта", — сказал РИА Новости Чернявский.

Он подчеркнул, что это назначение "в логике президентской кампании достаточно удачное решение, поскольку Усс обладает хорошим рейтингом в крае. Сюрпризом стало то, что Кремль на этот раз предпочел опытнейшего политика молодым технократам".

Адаптации не будет, кадровые перестановки неизбежны

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Красноярские депутаты отменили скандальный закон о повышении себе зарплат
Секретарь Красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Додатко считает назначение Усса большим плюсом, поскольку он знает все проблемы региона, и ему не нужна адаптация. 

"Для края плюс очевиден. Усс хорошо знает повестку региона. Ему не нужно будет этапа адаптации, свойственного людям на новом месте", — сказал Додатко.

По мнению депутата ЗС края Александра Глискова, назначение Усса неизбежно приведет к серьезным кадровым изменениям в региональном правительстве.

"Многое поменяется в разных сферах и отраслях. Кадровые перестановки в правительстве неизбежны, так как не раз члены правительства края подвергались жесткой критике со стороны депутатов, а предыдущий губернатор не принимал в связи с этим кадровых решений", — сказал Глисков.

Он также считает, что назначение Усса благотворно скажется на ситуации в крае — он знает проблемы региона и ему не нужно будет время на то, чтобы входить в курс дела. Кроме того, Усс — первый за 17 лет глава края из числа красноярцев. Губернаторы Лебедь, Хлопонин, Кузнецов, Толоконский были выходцами из других регионов.

Виктор Толоконский. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Депутат рассказал о стиле работы красноярского экс-губернатора Толоконского

В пятницу глава государства освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, который в среду объявил об отставке по собственному желанию. Толоконский возглавлял Красноярский край с сентября 2014 года. В 2000-2010 годах он также руководил Новосибирской областью, после чего в течение четырех лет был полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

Ранее от должностей были освобождены несколько глав регионов. Так, во вторник Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, за день до этого в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. Кроме того, в четверг президент уволил руководителя Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

Во вторник вице-премьер Дмитрий Козак заявил журналистам, что свои посты в ближайшее время могут покинуть еще несколько губернаторов. По его словам, решение об отставках принимают сами руководители регионов.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена