Опытный политик: Путин назначил врио губернатора Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил врио главы региона не молодого технократа, а местного опытного политика, "тяжеловеса", спикера краевого парламента Александра Усса.

Эксперты, депутаты и чиновники отмечают, что данное назначение пойдет краю, который впервые с 1998 года возглавит красноярец, только на пользу. Однако что ждет самого Усса, будет зависеть от многих факторов, в том числе и результатов выборов президента страны весной 2018 года.

Отказаться не по-государственному

Александр Усс, представляющий "Единую Россию", ранее занимал пост председателя законодательного собрания Краснодарского края. Он бессменно руководил краевым парламентом с 1998 года, переизбираясь в 2002, в 2007, в 2011 и в 2016 годах. В 2010 году Усс был избран президентом Сибирского федерального университета (СФУ).

Сам Усс по телефону прокомментировал свое назначение в эфире красноярского телеканала ТВК. По его словам, хотя предложение Владимра Путина стать врио главы края стало для него неожиданностью, отказываться было бы не по-мужски. "Последовало такое предложение, считаю отказаться — это не по-государственному и не по-мужски", — заявил он.

На вопрос корреспондента телеканала о том, разговаривал ли он после своего назначения с бывшим главой края, Усс ответил отрицательно. Он пообещал, что позже расскажет о тех задачах, которые перед ним поставил глава государства.

Сенсационное решение или опасное плавание?

По мнению политолога Александра Чернявского, назначив Усса на должность, президент принял сенсационное решение, которое всех удивило.

"Назначение можно назвать сенсационным, потому что раньше в колоде претендентов были в основном политики, связанные с "Норникелем". Не думаю, что Усс легко согласился на это предложение, поскольку он пускается сейчас в плавание со многими неизвестными. При этом теряет пост спикера ЗС. Думаю, его дальнейшая судьба будет зависеть от результатов президентских выборов 18 марта", — сказал РИА Новости Чернявский.

Он подчеркнул, что это назначение "в логике президентской кампании достаточно удачное решение, поскольку Усс обладает хорошим рейтингом в крае. Сюрпризом стало то, что Кремль на этот раз предпочел опытнейшего политика молодым технократам".

Адаптации не будет, кадровые перестановки неизбежны



Секретарь Красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Додатко считает назначение Усса большим плюсом, поскольку он знает все проблемы региона, и ему не нужна адаптация.

"Для края плюс очевиден. Усс хорошо знает повестку региона. Ему не нужно будет этапа адаптации, свойственного людям на новом месте", — сказал Додатко.

По мнению депутата ЗС края Александра Глискова, назначение Усса неизбежно приведет к серьезным кадровым изменениям в региональном правительстве.

"Многое поменяется в разных сферах и отраслях. Кадровые перестановки в правительстве неизбежны, так как не раз члены правительства края подвергались жесткой критике со стороны депутатов, а предыдущий губернатор не принимал в связи с этим кадровых решений", — сказал Глисков.

Он также считает, что назначение Усса благотворно скажется на ситуации в крае — он знает проблемы региона и ему не нужно будет время на то, чтобы входить в курс дела. Кроме того, Усс — первый за 17 лет глава края из числа красноярцев. Губернаторы Лебедь, Хлопонин, Кузнецов, Толоконский были выходцами из других регионов.

В пятницу глава государства освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, который в среду объявил об отставке по собственному желанию. Толоконский возглавлял Красноярский край с сентября 2014 года. В 2000-2010 годах он также руководил Новосибирской областью, после чего в течение четырех лет был полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

Ранее от должностей были освобождены несколько глав регионов. Так, во вторник Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, за день до этого в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. Кроме того, в четверг президент уволил руководителя Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

Во вторник вице-премьер Дмитрий Козак заявил журналистам, что свои посты в ближайшее время могут покинуть еще несколько губернаторов. По его словам, решение об отставках принимают сами руководители регионов.