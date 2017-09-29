Миллиардер Баков намерен участвовать в выборах президента России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российский миллиардер, основатель Монархической партии Антон Баков заявил РИА Новости, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году.

"Да, я буду выдвинут, скорее всего, от Монархической партии", — сказал он в пятницу.

Ранее Баков сообщил агентству, что Монархическая партия намерена поддержать на выборах президента России в 2018 году депутата Госдумы Наталью Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру, хотя сама Поклонская баллотироваться не собирается и не может по закону.

Баков известен намерением возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати. Свой проект он оценил в 350 миллионов долларов.