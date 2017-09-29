В ГД внесли проект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных организаций

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций, следует из базы документов нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещенных в России организаций, что позволит своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В этих целях предлагается статья закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающая возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры, дополняется случаями обнаружения в интернете материалов, изданных и распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
"Такое признание влечет за собой запрет на распространение информационных материалов, издаваемых и распространяемых организацией в том числе через средства массовой информации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — отмечают авторы законопроекта.
В настоящее время нежелательной на территории РФ признана деятельность 11 иностранных и международных неправительственных организаций.
"При этом ни один из сайтов, используемых данными организациями, не заблокирован. Вместе с тем, подобные ресурсы используются для подготовки и распространения материалов, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России…. Такая ситуация обусловлена сложностями существующей процедуры блокировки интернет-ресурсов, используемых иностранными и международными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", — говорится в пояснительной записке.