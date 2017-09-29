Власти Калмыкии не стали комментировать слухи об отставке губернатора

КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Власти Калмыкии не комментируют рейтинг экспертов, согласно которому глава региона может уйти в отставку в ближайшее время, и отмечают, что Алексей Орлов "трудится в рабочем режиме".
Согласно экспертному докладу холдинга "Минченко Консалтинг", в отставку в ближайшее время могут уйти главы нескольких регионов, в том числе Калмыкии. Губернаторы, отставка которых наиболее вероятна, по мнению экспертов, получили 8 и менее баллов. Наименьшее количество получил Орлов – у него 4 балла.
"Глава республики трудится в рабочем режиме, он сейчас находится в Черкесске, участвует в мероприятиях по приглашению руководства Карачаево-Черкесской республики в связи с 25-летним юбилеем региона. В понедельник у него запланировано участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных бюджету 2018 года", – сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.