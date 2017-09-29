Власти Калмыкии не стали комментировать слухи об отставке губернатора

КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Власти Калмыкии не комментируют рейтинг экспертов, согласно которому глава региона может уйти в отставку в ближайшее время, и отмечают, что Алексей Орлов "трудится в рабочем режиме".

Согласно экспертному докладу холдинга "Минченко Консалтинг", в отставку в ближайшее время могут уйти главы нескольких регионов, в том числе Калмыкии. Губернаторы, отставка которых наиболее вероятна, по мнению экспертов, получили 8 и менее баллов. Наименьшее количество получил Орлов – у него 4 балла.

"Глава республики трудится в рабочем режиме, он сейчас находится в Черкесске, участвует в мероприятиях по приглашению руководства Карачаево-Черкесской республики в связи с 25-летним юбилеем региона. В понедельник у него запланировано участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных бюджету 2018 года", – сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

В понедельник свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева. Написали заявления об уходе, но не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов. В четверг Владимир Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.