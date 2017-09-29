Путин встретился с Уссом, назначенным врио Красноярского края

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с Александром Уссом, который был назначен врио губернатора Красноярского края, сообщает сайт Кремля.

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"Президент провёл рабочую встречу с Александром Уссом, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края", — говорится в сообщении.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин в пятницу освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, который 27 сентября сам объявил о своей отставке, врио главы региона назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс.

Ранее СМИ сообщили о грядущих отставках ряда руководителей регионов, в том числе главы Красноярского края. Президент РФ во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В понедельник президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Азарова.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил во вторник в беседе с журналистами, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время. Он добавил, что прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия, а назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов — это исключительно прерогатива президента.