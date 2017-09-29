Путин встретился с Уссом, назначенным врио Красноярского края

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с Александром Уссом, который был назначен врио губернатора Красноярского края, сообщает сайт Кремля.
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29.6%Улучшения есть, но усилий явно не хватает
56.3%Главу моего региона необходимо сменить
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин в пятницу освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, который 27 сентября сам объявил о своей отставке, врио главы региона назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил во вторник в беседе с журналистами, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время. Он добавил, что прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия, а назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов — это исключительно прерогатива президента.