Лавров: уверен, что весь мир ждет налаживания сотрудничества России и США

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что весь мир ждет налаживания сотрудничества между Россией и США.

"Очень много проблем, включая проблему распространения оружия массового уничтожения, включая проявление терроризма — не только в ближневосточном регионе, но и за его пределами — и многие другие вещи, конечно же, (это) только выиграло бы от честного открытого сотрудничества России и США. Я уверен, что весь мир этого ждет и вздохнул бы с облегчением, если бы такое сотрудничество наладилось бы", — сказал Лавров в пятницу на встрече с американскими экспертами.