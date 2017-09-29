Лавров назвал политическую ситуацию в США после выборов аномалией

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал аномалией происходящие в политическом пространстве США после президентских выборов 2016 года.

"Мы прекрасно понимаем аномалию, которая сложилась на политическом пространстве США в связи с последствиями выборов, которые Демократическая партия так и не может пережить. Попытки внедрить в эту дискуссию обвинения России во всем, что происходит негативного в США, мы, конечно же, не приемлем", — заявил Лаврова на встрече с группой американских экспертов во главе с Дмитрием Саймсом.

"Рады, что в Америке наряду с руководством США есть и другие люди, которым не безразлично, как наши отношения развиваются. Мы открыты к любым формам сотрудничества, которые будут взаимовыгодными, наши американские партнеры об этом знают", — добавил глава МИД РФ.