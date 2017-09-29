Поклонская: депутаты вновь попросят Генпрокуратуру запретить "Матильду"

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что представители всех думских фракций договорились повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", сообщает пресс-служба депутата.

В четверг в ГУМе состоялся закрытый показ фильма "Матильда" для депутатов. В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в тот же день показ состоится в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба.

"Накануне этого "просмотра" депутатами всех фракций было принято решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора России о необходимости реализовать предоставленные законом полномочия по запрету фильма "Матильда", который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни и религиозные чувства людей", — цитирует Поклонскую пресс-служба.

Поклонская также высказалась о просмотре ее коллегами фильма.

"Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 тысяч граждан России (ранее присоединившихся к просьбе Поклонской о запрете картины – ред.) — это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже", — заявила она.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.