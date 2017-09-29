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Политика

Политологи назвали губернаторов, которым грозит отставка

06:2129.09.2017
(обновлено: 06:45 29.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЧиновник перед совещанием. Архивное фотоЧиновник перед совещанием. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, главы Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга могут уйти в отставку в ближайшее время, следует из данных экспертного доклада холдинга "Минченко Консалтинг" "Политбюро 2.0 и губернаторский корпус".

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Новые люди: ротации в корпусе руководителей регионов продолжаются
Рейтинг устойчивости губернаторов был сформирован следующим образом. Каждому из губернаторов эксперты присваивали оценку, исходя из 9 критериев. Эксперты анализировали их деятельность с января по август 2017 года. Каждому из них начисляли бонусы и списывали штрафы. Бонусами эксперты сочли поддержку губернаторов околокремлевскими силами, наличие в регионе больших проектов, экономическую привлекательность территорий, нескорый срок окончания полномочий главы региона, наличие у них узнаваемого имиджа и высокое качество политического менеджмента. Штрафы — федеральные и региональные конфликты, уголовные дела и аресты близких к главе региона людей. ​Чем выше получилась итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту. В итоге были сформированы три группы риска внутри губернаторского корпуса: отставка маловероятна, есть риск отставки, высокая вероятность отставки.

Таким образом, губернаторы, отставка которых наиболее вероятна по мнению экспертов, получили 8 и менее баллов.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уволенный Меркушкин предрек отставки другим губернаторам
Наименьшее количество баллов получил глава Калмыкии Алексей Орлов. У него 4 балла. Следом идет глава Новосибирской области Владимир Городецкий — 5 баллов. За ним с 6 баллами- глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Омской области Виктор Назаров. Глава Приморского края Владимир Миклушевский получил в этом рейтинге 7 баллов, а губернаторы Владимирской области Светлана Орлова, Ивановской области Павел Коньков и главы Северной Осетии Вячеслав Битаров и Алтая Александр Бердников — по 8 баллов.

Низкую оценку получил и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — эксперты присвоили ему оценку 8 баллов.

В список также попали губернаторы, на момент доклада уже отправленные в отставку или написавшие заявления: Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан) и Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ). Все они получили очень низкие баллы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле не согласны с мнением, что пост губернатора стал "техническим"
Главами регионов, набравшими самое большое количество баллов, оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тульской области Алексей Дюмин и руководитель ЯНАО Дмитрий Кобылкин (19 баллов).

Ранее СМИ сообщали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Среди субъектов федерации, которые, по данным СМИ, могли попасть под кадровые перемены, были Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края.

Первым свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева. Написали заявления об уходе, но не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов. В четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

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