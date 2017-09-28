Источник: Котюков и Сокол не претендуют на пост главы Красноярского края

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ни глава ФАНО Михаил Котюков, ни руководитель Оборонпрома Сергей Сокол не рассматриваются на пост губернатора Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

Во вторник источник в российском парламенте рассказал РИА Новости, что Котюков и Сокол являются основными претендентами на пост красноярского губернатора. В среду губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил об отставке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать журналистам информацию о том, что заявление Толоконского об отставке поступило на рассмотрение в Кремль. Позже Котюков посоветовал не верить появившимся в ряде СМИ "непроверенным новостям" о его якобы предстоящем переходе на пост красноярского губернатора.

"Ни Сокол, ни Котюков не рассматриваются на пост губернатора Красноярского края", — сообщил собеседник агентства.