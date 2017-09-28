Новые люди: ротации в корпусе руководителей регионов продолжаются

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. 28 сентября президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, который ушел в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности врио был назначен заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский, занимавший пост заместится главы Минэкономразвития с ноября 2014 года.

За последние две недели в руководстве регионов произошли значительные изменения. 26 сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, место которого занял Дмитрий Азаров.

Затем бывшего главу Нижегородской области Валерия Шанцева сменил Глеб Никитин. Также на этой неделе объявили о выходах в отставку губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

"Ротационный процесс в корпусе руководителей регионов — это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс. В данном случае глава государства <… > идет по пути именно ротационного обновления губернаторского корпуса. Это абсолютно нормальный процесс", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.

Дорогу молодым

Эксперты утверждают, что череда недавних отставок губернаторов и назначение новых временно исполняющих обязанности имеет определенные тенденции: в частности, на место чиновников в возрасте приходят молодые и более открытые.

"Это единая кадровая политика Путина, которую он проводит уже больше года. Она состоит в обновлении и омоложении управленческих кадров. Суть этого обновления в том, что приходят люди с другим управленческим опытом, с опытом работы в федеральных министерствах, с опытом работы в крупных госкорпорациях", — сообщил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев корреспонденту РИА Новости.

Комментируя назначение Цыбульского, Гусев отметил его опыт работы на федеральном уровне, который пригодится новому врио в регионе. "Я уверен, что бывший замглавы Минэкономики России знаком со стандартами, по которым работает федеральное правительство, обладает массой связей, знакомств и это будет полезно региону, даже такому небольшому, как Ненецкий автономный округ", — подчеркнул эксперт.

Все равны, как на подбор

Биографии людей, назначенных на государственные должности, оказались во многом схожи.

В первую очередь в глаз бросается возраст: Александру Цибульскому, как и главе Пермского края Максиму Решетникову, — 38 лет, губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову — 40, и в целом новым губернаторам и врио не больше 50 лет.

При этом не все эксперты согласны с мнением о том, что молодость играет в новых назначениях главную роль.

"Омоложение, или как сказал Абдулатипов "озеленение" губернаторского корпуса, — это разговор ни о чем. Туда нужно приглашать опытных профессионалов, и возраст совершенно не важен. Главное, чтобы эти люди могли профессионально работать на новой территории и выполнять свои обязанности", — сказал корреспонденту РИА Новости руководитель региональных программ ЭИСИ Андрей Колядин.

Также кандидатов объединяют схожие карьеры.

Колядин отметил, что все новые руководители регионов имели опыт работы в бизнесе, на крупных предприятиях, в федеральных структурах на достаточно серьезных постах.

"Это то, что они прошли серьезную практику и обучение в РАНХиГС. Там учились и губернаторы, которые выиграли на выборах 10 сентября", — отметил эксперт из ЭИСИ, добавив, что история каждого губернатора индивидуальна и сравнивать их в совокупности нельзя.

Почему они?

Новые губернаторы имеют за плечами большой опыт работы на государственных должностях. Помимо этого многие из них смогли реализовать свой потенциал в частной сфере — например, Дмитрий Овсянников несколько лет был заместителем генерального директора ОАО "Чепецкий механический завод".

"Это те самые, молодые, талантливые, широкопрофильные специалисты, и президент неоднократно уже обращал внимание на то, что они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, органах региональных властей. И, собственно, по мнению президента, они способны именно реализовывать наработанный уже, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили", — отметил Песков.

Эксперты считают, что бывшие губернаторы не сильно отличаются от нынешних. Кадровая политика сегодня — это продолжение того, что Владимир Путин делал раньше.

"Всегда так было: представляли президенту, а он выбирал. Во время избрания система отбора людей совершенно иная: там идут харизматичные люди, которые близки народу и которых народ сам продвигает. По-прежнему профессиональные и толковые люди", — отмечает Дмитрий Гусев.

Опыт есть опыт

Опыт выбранных глав регионов говорит сам за себя: Александр Цыбульский работал в департаменте международного сотрудничества аппарата правительства РФ, а перед тем, как занять пост заместится главы Минэкономразвития, был помощником министра регионального развития и директором департамента координации государственных отраслевых программ ведомства.

"Есть другая практика: берут людей, которые прошли большую школу федеральной политики, переросли свои должности на тех местах, где они были. Например, как тот же Никитин: он давно уже перерос должность первого заместителя министра промышленности и торговли, и ему, соответственно, дали возможность проявить себя на одном из самых развитых и продвинутых регионов", — сказал Колядин.

По мнению Дмитрия Гусева, суть кадровой политики заключается в том, что новые губернаторы смогут перенести свои умения на уровень регионов. "Это подбор кадров под конкретные задачи. Я считаю, это очень нужная и полезная практика", — добавляет он.