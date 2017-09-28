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Политика

Памфилова назвала "главную головную боль" ЦИК

18:3828.09.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. 11 сентября 2017Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала надомное и досрочное голосование, которые в ряде случаев становятся полем для применения административного ресурса и дают аномально высокий процент проголосовавших, "основной головной болью" Центризбиркома. 

"Досрочное голосование и голосование на дому составляют основную головную боль. Слава богу, на президентских выборах досрочки не будет, но голосование на дому — одна из самых пристальных зон нашего внимания", — заявила Памфилова в ходе круглого стола ЦИК по итогам единого дня голосования.

Она призвала подумать, как максимально проконтролировать ситуацию с надомным голосованием, чтобы, с одной стороны, обеспечить права избирателей, с другой — не позволить использовать этих людей в неблаговидных целях.

Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке во время единого дня голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЦИК потребовал проверить высокие показатели голосования на дому
По ее словам, на прошедших выборах в некоторых регионах был отмечен очень высокий процент проголосовавших на дому — 17% и выше; были ситуации, когда голосование на дому по числу избирателей превышало голосование на участке.

Случается, что такие аномально высокие результаты демонстрирует и досрочное голосование, хотя сейчас эти показатели снизились. В ходе выборов-2017 в среднем досрочно проголосовали 3,5%, отметила Памфилова, но особняком стоит Барнаул, где показатель составил 5,4%.

В ЦИК эту ситуацию считают нездоровой, есть основания полагать, что был применен административный ресурс. "И оказалось, что мы абсолютно бессильны, кроме того, чтобы сотрясать воздух. Выезжал наш коллега, проверили, но уже настолько изощренные технологии стали применять — этот административный ресурс", — добавила Памфилова.

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Под лупой и микроскопом": как в России прошел единый день голосования
На федеральных выборах досрочное голосование для всех избирателей не применяется в принципе; традиционно оно организуется лишь в ряде регионов для избирателей в отдаленных, труднодоступных местностях, находящихся в плавании на судах, которые в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок.

Памфилова ранее отмечала, что, благодаря принятым в этом году поправкам, применение института досрочного голосования в целом минимизировано. Оно больше не применяется на выборах регионального уровня, однако на муниципальных выборах его отмена, согласно решению Конституционного суда, практически невозможна; необходимо предложить некую альтернативу, подчеркивала глава ЦИК.

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