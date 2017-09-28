Памфилова назвала "главную головную боль" ЦИК

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала надомное и досрочное голосование, которые в ряде случаев становятся полем для применения административного ресурса и дают аномально высокий процент проголосовавших, "основной головной болью" Центризбиркома.
"Досрочное голосование и голосование на дому составляют основную головную боль. Слава богу, на президентских выборах досрочки не будет, но голосование на дому — одна из самых пристальных зон нашего внимания", — заявила Памфилова в ходе круглого стола ЦИК по итогам единого дня голосования.
Она призвала подумать, как максимально проконтролировать ситуацию с надомным голосованием, чтобы, с одной стороны, обеспечить права избирателей, с другой — не позволить использовать этих людей в неблаговидных целях.
Случается, что такие аномально высокие результаты демонстрирует и досрочное голосование, хотя сейчас эти показатели снизились. В ходе выборов-2017 в среднем досрочно проголосовали 3,5%, отметила Памфилова, но особняком стоит Барнаул, где показатель составил 5,4%.
В ЦИК эту ситуацию считают нездоровой, есть основания полагать, что был применен административный ресурс. "И оказалось, что мы абсолютно бессильны, кроме того, чтобы сотрясать воздух. Выезжал наш коллега, проверили, но уже настолько изощренные технологии стали применять — этот административный ресурс", — добавила Памфилова.
Памфилова ранее отмечала, что, благодаря принятым в этом году поправкам, применение института досрочного голосования в целом минимизировано. Оно больше не применяется на выборах регионального уровня, однако на муниципальных выборах его отмена, согласно решению Конституционного суда, практически невозможна; необходимо предложить некую альтернативу, подчеркивала глава ЦИК.