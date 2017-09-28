ЦИК предложил альтернативу досрочному голосованию на муниципальных выборах

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Электронное голосование через портал госуслуг могло бы заменить досрочное голосование на муниципальных выборах, в Центризбиркоме склоняются к необходимости отмены "досрочки", но альтернатива ему необходима, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Глава ЦИК напомнила, что досрочное голосование больше не применяется на выборах регионального уровня. "Мы с коллегами вообще склоняемся к радикальному методу — вообще его (досрочное голосование на муниципальных выборах – ред.) отменить. Решение Конституционного суда не позволяет это делать, должна быть предложена альтернатива", — сказала Памфилова в ходе круглого стола ЦИК по итогам выборов 10 сентября.

"С учётом того, что стремительно идёт прогресс, у нас 40 миллионов уже зарегистрированы на портале госуслуг… может быть, досрочное голосование отменить как таковое, а люди, которые выезжают из своего региона смогут через портал госуслуг в электронном виде голосовать", — предложила она.

Глава ЦИК уточнила, что варианты решения этой проблемы могут быть разные. Ряд экспертов и партий предлагают, например, сделать закрытым перечень оснований для досрочного голосования, чётко определить категории избирателей, которые смогут проголосовать досрочно.

"Но мы когда это в некоторых регионах сделали, обратный поток жалоб пошёл о том, что вы ограничиваете наши права", — добавила она. Могут вызвать возмущения людей и просьбы представить некий подтверждающий документ для досрочного голосования, отметила Памфилова.

"Разные варианты могут быть. Давайте подумаем, есть ли какие-то способы, чтобы полностью отказаться, в том числе на муниципальных выборах и предложить нечто альтернативное, что бы убрало применение административного ресурса, злоупотребления и так далее", — сказала глава ЦИК.

Она уточнила, что сейчас уровень досрочного голосования снизился — в ходе выборов этого года в среднем показатель составил 3,5%, в прошлые избирательные кампании он доходил иногда до 17%.

Особняком стоит ситуация в городе Барнаул, там досрочное голосование составило 5,4%, сказала она. "Мы не смогли схватить, но мы понимаем, что ситуация там была нездоровая. С досрочным голосованием надо что-то делать. Пока у нас ответов на этот вопрос нет, мы сейчас формируем свои предложения", — отметила Памфилова.