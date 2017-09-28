Во Владимирской области опровергли слухи об отставке губернатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова не собирается в отставку и работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости в четверг ее пресс-секретарь Рита Шляхова.

Ранее СМИ сообщали, что на этой неделе могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов, в их числе и Владимирской области. При этом ряд отставок подтвердился. В частности, свои посты покинули глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Шляхова в беседе с корреспондентом РИА Новости назвала слухи о возможной отставке Орловой "некой искусственной волной".

"Губернатор работает в штатном режиме. Мы сейчас работаем в Камешково. Принимается технопарк в Камешково, сдали водозабор новый. У нас сейчас присутствует гендиректор "Фонда развития моногородов" господин Илья Кривогов", — сказала собеседница.

По информации администрации области, Кривогов примет участие в расширенном совещании по развитию монотерриторий, в том числе города Камешково. Вместе с губернатором он посетит ряд промышленных и инфраструктурных объектов моногорода: индустриальный парк, Камешковский механический завод, предприятия НПО "Вояж" и "Ютекс РУ", новые городские канализационные очистные и водозаборные сооружения.