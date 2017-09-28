МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В рамках осенней сессии комитет Государственной думы по делам национальностей обсудит вопрос увеличения финансовой поддержки малочисленных коренных народов России, заявил председатель комитета Ильдар Гильмутдинов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Гильмутдинов отметил, что в 2009 году на поддержку малочисленных коренных народов государство выделило 600 миллионов рублей, а в 2018 году эта сумма уменьшится почти в 6 раз — до 109 миллионов рублей. Он уточнил, что эти средства идут не только на организацию различных мероприятий, но также на медицинское обслуживание и строительство школ для этих народов в тех 28 регионах, где они проживают.

"Мы еще раз обратили внимание на увеличение средств на поддержку малочисленных коренных народов севера, Сибири и Дальнего Востока", — заявил Гильмутдинов.

Он также напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение Федеральному агентству по делам национальностей внести ряд законопроектов по поддержке данных народов. Среди них — создание реестра малочисленных коренных народов России и решение проблемы с регистрацией кочевых народов, уточнил Гильмутдинов.