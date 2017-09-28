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Политика

Игорь Кошин: от перегрузки экономики до ипотеки под 1%

15:2228.09.2017
(обновлено: 15:24 28.09.2017)
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© Фото : Совет ФедерацииИгорь Кошин. Архивное фотоИгорь Кошин. Архивное фото
© Фото : Совет Федерации

МУРМАНСК, 28 сен — РИА Новости. Один из самых молодых губернаторов России Игорь Кошин, освобожденный в четверг от должности, стоял во главе Ненецкого автономного округа больше 3 лет. Ему пришлось заниматься перезагрузкой экономики, когда из-за падения цен на нефть снижались доходы региона, модернизировать сельское хозяйство, а также принимать непопулярные решения, урезая зарплаты и социальные выплаты.

От директора турфирмы до губернатора

Игорь Кошин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 7 августа 2014
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Биография Игоря Кошина
Игорь Кошин родился 27 августа 1974 года в Усинске Коми АССР. В 1996 году окончил экономический факультет Сыктывкарского государственного университета по специальности "Управление производством", в 2003 году — Академию государственной службы при главе Республики Коми.

После окончания университета работал на производстве, был директором туристической фирмы, возглавлял некоммерческую организацию "Союз геологов и нефтяников Севера" в Нарьян-Маре.

В 2001 году был избран депутатом собрания депутатов Ненецкого автономного округа, переизбрался в 2005-м. С 2005 по 2012 год являлся председателем собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

С февраля 2012 года — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Двадцать второго февраля 2014 года президент РФ своим указом назначил Кошина временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, а в сентябре 2014 года он был избран на должность губернатора Ненецкого автономного округа.

Перезагрузка экономики

Реклама ипотеки. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Ненецком автономном округе разработали ипотечную программу под 1% годовых
За 3 года руководства Кошина регионом в НАО была проведена перезагрузка экономики, что стало необходимостью из-за снижения доходов в результате падения цен на нефть. Кошин урезал зарплаты чиновникам, был отменен ряд социальных выплат.

Среди положительных изменений можно отметить возобновление замороженного в 2004 году строительства дороги с "большой землёй", появление собственного домостроительного комбината, создана инфраструктура для малого бизнеса, обновился авиационный парк.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк Игорь Кошин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Игорь Кошин

Администрация под руководством Кошина изменила систему поддержки сельского хозяйства по принципу: чем больше продукции произвел, тем больше денег от государства получил. В сентябре совет депутатов принял решение о первой в стране ипотеке под 1%. Соответствующий закон принят и вступит в силу в начале октября.

Кроме того, власти НАО сделали декларацию о намерениях инвестирования в строительство порта "Индига" на побережье – проект, который должен обеспечить развитие территории.

"Я рад, что жители округа смогут пользоваться результатами всех этих изменений, и благодарен своей команде за поддержку. Особенно тяжело нам дался 2016 год, когда доходы упали на треть. Мы в ручном режиме, буквально ежедневно, сводили поступление доходов с расходами, пришлось брать кредит. Но главное – мы не допустили банкротства региона и задержек зарплат бюджетникам, которых в структуре занятости у нас 75%", — отметил Кошин, покидая свой пост.

Бонусы чиновникам

Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Игорь Кошин: бонусы чиновникам в НАО компенсируют предыдущие сокращения
В последнее время главу НАО критиковали за принятый в округе закон о выплате денежного содержания к отпуску ряда чиновников, многие посчитали эту меру несвоевременной. Кошин тогда объяснял, что за последние 3 года, когда округ лишился трети нефтяных доходов, зарплаты госслужащим в регионе были снижены на 20%, у депутатов, заместителей – и того больше – на 30-40%, а его собственная зарплата упала вообще на 47%.

Кроме того, по сообщениям СМИ, в регионе возникали проблемы с реализацией майских указов. Сложно шло решение проблемы привлечения медицинских кадров, снижения энергетической зависимости.

"Несмотря на значительное сокращение собственных зарплат и льгот, моя команда работала с полной отдачей и верой в результат. Мне не стыдно за свою работу. Уверен, что проведенные изменения обеспечат стабильное развитие округа на длительный период", – заявил Кошин.

© РИА Новости / Татьяна БаеваГубернатор НАО Игорь Кошин
© РИА Новости / Татьяна Баева
Губернатор НАО Игорь Кошин
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