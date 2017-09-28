Памфилова рассказала о корректировке муниципального фильтра

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Корректировка муниципального фильтра возможна через отмену этого механизма для думских или для имеющих представительство в региональных парламентах партий, через отмену запрета на проставление подписей за нескольких кандидатов, но ситуацию однозначно нужно менять, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"По фильтру: здесь надо ситуацию менять. Корректировка может быть разной степени: может быть косметической, может быть оптимальной, может быть радикальной", — сказала Памфилова в ходе круглого стола об итогах единого дня голосования.

Вместе с тем, отметила она, электоральная практика даже европейских стран также предполагает определенные условия для регистрации кандидатов, они были, например, на недавних выборах президента Франции. Все же необходим определенный механизм для того, "чтобы реальные партии, которые работают, начиная с муниципальных выборов, отделить от всякого рода спойлеров, политических киллеров", уверена глава ЦИК России.

"Тут могут быть разные варианты: можно пойти навстречу только парламентским партиям, можно расширить это до тех партий, которые в регионах имеют представительство, можно снять эту норму, чтобы депутаты только за одного кандидата подписывались, но при этом чтобы не было никакой коррупции, чтобы не было договорных и прочих вещей", — подчеркнула Памфилова.

Она считает, что если дать право муниципальным депутатам подписываться за нескольких кандидатов, наравне с этим необходимо публиковать соответствующие списки.