Новый президент РАН рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Вновь избранный президент РАН Александр Сергеев на проходящем в Москве общем собрании академии поделился впечатлениями от состоявшейся накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник Сергеев победил на выборах главы Академии наук. В среду президент России провел встречу с Сергеевым.

"Пожалуй, самым главным впечатлением, которое я получил от этой встречи, было желание власти как можно скорее начать работу с Академией науки, со вновь избранным президентом (РАН), со вновь избранным президиумом", — сказал Сергеев в четверг на общем собрании РАН.

"Я хочу передать вам приветствие Владимира Владимировича (Путина), который сказал — "завтра, когда вы будете вести свое первое собрание, обязательно скажите, что Академия наук — это "штаб" науки, что она очень нужна стране, что мы всячески будем помогать тому, чтобы Академия наук опять заняла достойную роль не только в науке страны, но и в целом в стране". И по самой беседе я почувствовал, что мы с вами действительно очень нужны", — добавил новый глава РАН.