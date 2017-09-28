Никитин намерен вывести Нижегородскую область в регионы-лидеры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен – РИА Новости. Врио губернатора Глеб Никитин заявил, что перед ним поставлена задача дальше развивать Нижегородскую область, и он намерен вывести её в регионы-лидеры по всем социально-экономическим показателям.
"У меня от президента задача — исключительно развитие, развитие и ещё раз развитие региона… Я действительно хотел бы, чтобы область по всем социально-экономическим показателям стала регионом-лидером, и такую задачу я для себя вижу", — сказал Никитин.
По его словам, он наслышан о существовавших ранее разногласиях у разных ветвей власти. "На мой взгляд, нет никаких оснований нам с вами не сплотиться, сформировать единое мнение относительно цели нашей совместной работы, куда мы вместе движемся. Сделать это надо быстро… У нас нет времени раскачиваться", — отметил он.
Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что серьёзная задача вывести область в регионы-лидеры "команде, которая здесь находится, по душе".
По его словам, сегодня смело можно сказать, что в области "потенциал серьёзный не только в реальном секторе экономики, но и социальной сфере накоплен, создан". Этот потенциал, продолжил Шанцев, позволяет двигаться вперёд, надо использовать все современные инструменты, все возможности для того, чтобы регион развивался.
Экс-губернатор пожелал Никитину удачи.