Никитин намерен вывести Нижегородскую область в регионы-лидеры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен – РИА Новости. Врио губернатора Глеб Никитин заявил, что перед ним поставлена задача дальше развивать Нижегородскую область, и он намерен вывести её в регионы-лидеры по всем социально-экономическим показателям.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В четверг полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил врио губернатора региональному правительству, депутатам, главам муниципальных образований, представителям политических партий и общественных организаций.

"У меня от президента задача — исключительно развитие, развитие и ещё раз развитие региона… Я действительно хотел бы, чтобы область по всем социально-экономическим показателям стала регионом-лидером, и такую задачу я для себя вижу", — сказал Никитин.

По его словам, он наслышан о существовавших ранее разногласиях у разных ветвей власти. "На мой взгляд, нет никаких оснований нам с вами не сплотиться, сформировать единое мнение относительно цели нашей совместной работы, куда мы вместе движемся. Сделать это надо быстро… У нас нет времени раскачиваться", — отметил он.

Врио губернатора также сообщил, что обсуждал с руководством правительства и коллегами, что нужно сделать для города, региона. "У меня на самом деле бесценный багаж знаний относительно того, какие на федеральном уровне инструменты существуют, которые важно использовать. Мы все это будем обязательно делать. Самое главное, что является залогом успеха — это ваша поддержка", — сказал Никитин, обращаясь к присутствующим на церемонии его представления.

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что серьёзная задача вывести область в регионы-лидеры "команде, которая здесь находится, по душе".

По его словам, сегодня смело можно сказать, что в области "потенциал серьёзный не только в реальном секторе экономики, но и социальной сфере накоплен, создан". Этот потенциал, продолжил Шанцев, позволяет двигаться вперёд, надо использовать все современные инструменты, все возможности для того, чтобы регион развивался.

Экс-губернатор пожелал Никитину удачи.