Глеб Никитин назначен врио главы Нижегородской области

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главы Нижегородской области назначен Глеб Никитин, сообщает пресс-служба Кремля.

Никитин сменил бывшего губернатора региона Валерия Шанцева, который ранее подал в отставку по собственному желанию.

Шанцев возглавлял Нижегородскую область с 2005 года. На выборах в 2014 году он набрал 86% голосов. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Глеб Никитин родился в 1977 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 2004 по 2012 год он работал в Росимуществе, при этом с декабря 2011-го исполнял обязанности руководителя ведомства. В 2012 году его назначили заместителем министра промышленности и торговли, а в 2013 году он стал первым замглавы Минпромторга.

Никитин является действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса. Награжден орденом Почета (2016), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), имеет ведомственные награды.

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