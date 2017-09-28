В ЛДПР предложили отменить досрочное и надомное голосование на выборах

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В ЛДПР предлагают отменить досрочное и надомное голосование в России, уровень цифровизации общества вскоре должен позволить заменить их другими механизмами реализации избирательных прав, заявил депутат от ЛДПР Алексей Диденко.

"Совершенно очевидно, что мы находимся на том пороге, когда уровень цифровизации нашего общества достигнет такого формата, что в этой процедуре не будет необходимости — ни в досрочном, ни в голосовании на дому", — сказал Диденко в ходе круглого стола в ЦИК России по итогам выборов 10 сентября.

Он уточнил, что современные средства позволяют биометрически идентифицировать человека, это можно использовать для реализации избирательных прав вместо механизмов досрочного и надомного голосования.

"Скоро в этих процедурах необходимости не будет. А пока мы не достигли этого уровня, отменить и досрочное голосование, и голосование на дому — это позиция фракции ЛДПР", — заявил депутат.

В крайнем случае — в качестве временной меры, считает он, можно было бы закрыть перечни для досрочного голосования и голосования на дому, четко определить категории, имеющие право воспользоваться этими механизмами.