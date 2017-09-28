Видеозаписи с участков на выборах-2018 будут хранить три месяца

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Видеозаписи с избирательных участков на президентских выборах-2018 предполагается хранить три месяца после дня голосования, сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций, главный конструктор ГАС "Выборы" Олег Пак.
В ходе круглого стола в ЦИК России по итогам единого дня голосования он уточнил, что Минкомсвязи будет обеспечивать видеотрансляцию с избирательных участков на выборах президента в следующем году. Представитель ведомствам напомнил, что видеотрансляция будет организована во всех регионах примерно на 40 тысячах избирательных участков, где потенциально могут голосовать более 80% избирателей страны.
"Хранение видеозаписей будет в течение трех месяцев", — сказал Пак.
С участков будет осуществляться онлайн-трансляция в интернете, что позволит любому человеку следить за ходом голосования. Кроме того, предполагается организовать видеостену в ЦИК, куда также будет транслироваться картинка с участков.
"Наши коллеги говорят, что это очень дорого, критики говорят, что это абсолютно несостоятельно — что сейчас есть все технологии, по крайней мере на протяжении года можно было бы хранить", — уточнила она.
Замглавы Минкомсвязи уточнил, что увеличение сроков хранения, действительно, увеличивает стоимость всей организации видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что на президентских выборах 2018 года планируют организовать видеонаблюдение на избирательных участках, где потенциально могут проголосовать около 80% избирателей. Как сообщал замглавы ЦИК России Николай Булаев, видеокамерами рассчитывают оснастить все избирательные участки в областных и районных центрах, а также крупных населенных пунктах муниципального уровня. Затраты на организацию такого видеонаблюдения составят порядка 3 миллиардов рублей, отмечал он.