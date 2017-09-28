Видеозаписи с участков на выборах-2018 будут хранить три месяца

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Видеозаписи с избирательных участков на президентских выборах-2018 предполагается хранить три месяца после дня голосования, сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций, главный конструктор ГАС "Выборы" Олег Пак.

В ходе круглого стола в ЦИК России по итогам единого дня голосования он уточнил, что Минкомсвязи будет обеспечивать видеотрансляцию с избирательных участков на выборах президента в следующем году. Представитель ведомствам напомнил, что видеотрансляция будет организована во всех регионах примерно на 40 тысячах избирательных участков, где потенциально могут голосовать более 80% избирателей страны.

"Хранение видеозаписей будет в течение трех месяцев", — сказал Пак.

С участков будет осуществляться онлайн-трансляция в интернете, что позволит любому человеку следить за ходом голосования. Кроме того, предполагается организовать видеостену в ЦИК, куда также будет транслироваться картинка с участков.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в свою очередь отметила, что конкретные сроки хранения видеозаписей сейчас обсуждаются, и попросила пояснить обоснованность срока в три месяца.

"Наши коллеги говорят, что это очень дорого, критики говорят, что это абсолютно несостоятельно — что сейчас есть все технологии, по крайней мере на протяжении года можно было бы хранить", — уточнила она.

Замглавы Минкомсвязи уточнил, что увеличение сроков хранения, действительно, увеличивает стоимость всей организации видеонаблюдения.

"И вы знаете, что у нас идет сложная дискуссия с Минфином практически за каждый рубль, который выделяется на соответствующую задачу. По нашей оценке, каждый месяц — это плюс по 10-15 миллионов. Мы сейчас исходили из тех оснований, которые давали. Если срок увеличить, нам придется просить дополнительные средства и согласовывать это все дополнительно с Минфином", — добавил Пак.

Ранее сообщалось, что на президентских выборах 2018 года планируют организовать видеонаблюдение на избирательных участках, где потенциально могут проголосовать около 80% избирателей. Как сообщал замглавы ЦИК России Николай Булаев, видеокамерами рассчитывают оснастить все избирательные участки в областных и районных центрах, а также крупных населенных пунктах муниципального уровня. Затраты на организацию такого видеонаблюдения составят порядка 3 миллиардов рублей, отмечал он.