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Политика

На выборах 10 сентября проявилось снижение явки

01:3228.09.2017
(обновлено: 01:36 28.09.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фотоЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Тенденция снижения активности избирателей сохранилась на выборах 10 сентября, хотя рекордно низкой явки не было ни в одном регионе, в большинстве случаев ее показатели оказались ниже, чем на предыдущих аналогичных выборах, выяснили эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В четверг КГИ представил доклад об итогах избирательной кампании-2017. Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести – депутатов законодательных собраний.

"Результаты выборов 10 сентября 2017 года показали, что сохраняется тренд на снижение активности избирателей. Хотя рекордных показателей в этот раз нет… в большинстве случаев явка на выборах 2017 года оказалась ниже, чем на предыдущих аналогичных выборах", — говорится в докладе.

Эксперты напомнили, что рекорды низкой явки на региональных выборах (21%) были зафиксированы в 2014–2015 годах — на выборах в Московскую городскую Думу и на выборах губернатора Архангельской области. Причинами снижения явки в целом, по мнению экспертов комитета, являются перенос выборов на сентябрь, снижение конкурентности выборов, а также снижение агитационной активности партий и кандидатов.

Общие показатели явки

В этом году единственный случай повышения активности избирателей эксперты зафиксировали на выборах губернатора Свердловской области (явка составила 37,3%), активность на предыдущих аналогичных выборах в этом регионе была на уровне 33,6%.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В остальных регионах произошло отмечено снижение явки. Если, например, в Калининградской области снижение явки оказалось "символическим" (разница составила 0,4%), то спад заметен в Марий Эл (3,5%), Кировской области (5,9%), Удмуртии (8,5%) и, особенно, Новгородской области (14,4%).

При этом на выборах региональных парламентов картина, по словам экспертов КГИ, оказалась неоднозначной: в тех трех регионах, где явка в октябре 2012 года была наиболее высокой (45–49%), она еще выросла, а в остальных трех регионах снизилась. Так, рост явки на выборах этого уровня зафиксирован в Северной Осетии, Пензенской и Саратовской областях, а в Удмуртии, Краснодарском крае и на Сахалине явка в сравнении с предыдущими аналогичными выборами, напротив, снизилась.

На выборах представительных органов региональных центров из 11 городов, где проводились выборы этого уровня, явка выросла только в трех: Черкесске, Владивостоке и Ярославле, уточнили в КГИ. Эксперты при этом отмечают, что в большинстве случаев явка в региональном центре на этих выборах оказалась ниже, чем в муниципальных районах.

Виктор Толоконский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отдельно эксперты проанализировали явку на муниципальных выборах в Москве; в КГИ отметили, что все предыдущие аналогичные выборы совмещались с выборами более высокого уровня. На этом фоне явка на уровне 14,8% не производит впечатления крайне низкой, уточнили эксперты — хотя она заметно ниже, чем 21% на выборах в Мосгордуму, "но очевидно, что интерес москвичей к муниципальным выборам еще ниже, чем к городским". При этом активность избирателей на этих выборах в разных районах сильно различалась – в некоторых районах центра и близких к центру, в которых в основном шла активная борьба, явка превысила 20%, низкая явка наблюдалась в окраинных районах.

В КГИ также рассмотрели ситуацию в Свердловской области, где были отмечены внутрирегиональные различия в явке. Эксперты пришли к выводу, что лотерея, проводимая в день голосования в части городов (в их числе не было Екатеринбурга), "сыграла существенную роль". Явка на этих территориях, по данным КГИ, выросла по сравнению с 2016 годом на 7,3%, в то время как на территориях, где лотерея не проводилась, явка снизилась на 8,2%. С другой стороны, призыв мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана бойкотировать выборы, по оценке КГИ, способствовал снижению явки именно в областном центре (на 15,5% по сравнению с 2016 годом).

Досрочное, надомное и без открепительных

В данных о голосовании по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения эксперты КГИ обнаружили "много неясного". Так, заявления о голосовании по месту фактического нахождения за 45-5 дней до дня голосования, по данным ЦИК, подали 223 407 человек, а за четыре и менее дней до выборов (то есть специальные заявления с защитными марками) – 21 928 человек.

Виктор Толоконский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Депутат связал отставку красноярского губернатора с низким рейтингом

"Однако наш подсчет по данным, извлеченным с сайта ЦИК, дает другие числа – 183 464 и 19 427. Что касается числа заявлений, поданных за четыре дня до дня голосования и позднее, то мы предполагаем, что не по всем ТИК эти данные введены", — говорится в докладе.

В целом, как отмечают эксперты, "можно сделать вывод, что новый механизм позволил существенной части граждан реализовать свои избирательные права". По их данным, перемещения избирателей на участках происходили в основном из региональной периферии в региональные центры и крупные города.

"Таким образом, данный механизм позволяет голосовать избирателям, официальное место жительства которых находится в сельской глубинке, а фактическое место жительства – в крупном городе. Очевидно, что на федеральных выборах таких граждан окажется значительно больше", — полагают в КГИ.

В то же время, считают эксперты, новый механизм еще не до конца отработан, недостаточно обеспечена его открытость. В докладе отмечено также, что, по мнению экспертов из Пермского края, этот механизм мог использоваться в ходе прошедших выборов "для стимулирования избирателей к голосованию на определенных избирательных участках", в частности в Перми.

Эксперты КГИ отметили в ряде регионов высокий уровень надомного голосования, лидерами оказались Рязанская область (14,7% от числа проголосовавших избирателей), а также Краснодарский край (13,5%), Белгородская (12,3%) и Пензенская (12,2%) области.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Что касается досрочного голосования, применяемого на муниципальных выборах, его уровень на разных территориях сильно различается. Во многих городах доля проголосовавших досрочно составляет от 1 до 5%, такой уровень, по словам экспертов, можно считать нормальным.

"Явно завышенная доля досрочно голосовавших в Барнауле, Владивостоке, Находке, Омске и Пскове… В то же время низкий уровень досрочного голосования в Старом Осколе и Наро-Фоминске вызывает подозрения в том, что избирателям препятствовали в реализации их права на досрочное голосование", — отмечено в докладе.

В комитете уточнили, что уровень досрочного голосования во многих районах Москвы был ниже 1% от числа проголосовавших избирателей, а в районах Аэропорт и Левобережный ни один избиратель не проголосовал досрочно. В то же время уровень голосования на дому был в отдельных районах довольно высок по московским меркам — например, в одном из округов района Красносельский он составил 9,2%.

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