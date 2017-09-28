МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Поддержанные президентом РФ Владимиром Путиным и победившие на выборах в сентябре новые главы регионов показали способность решать несистемные местные проблемы, попавшие в "зеленую папку", в дальнейшем это может стать одним из критериев оценки работы губернаторов, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Научно-исследовательского центра "Особое мнение".

За несколько месяцев до выборов Путин избрал новый формат встречи с руководителями регионов, на которых он не только заслушивал доклады губернаторов о текущем социально-экономическом положении, но и вручал им "зеленые папки", в которых содержались жалобы и замечания жителей, поступившие в адрес главы государства во время традиционной "прямой линии". В преддверии выборов Путин успел провести рабочие встречи практически со всеми кандидатами в губернаторы. В ходе таких бесед он попросил руководителей на местах разобраться с проблемами из обращений людей. Наиболее распространенные из них касались сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, получения различных видов социальной помощи, трудоустройства. Кроме того, люди жаловались на задержку зарплат и проблемы с обеспечением лекарствами.

"Новый формат общения с главами регионов стал приметой возвращения президента от преимущественно международной повестки к вопросам "на земле". А в кампании губернаторов "зеленая папка" стала лакмусовой бумажкой, ярко демонстрировавшей способность кандидатов от партии власти в сжатые сроки решать ключевые проблемы", — считают авторы доклада.

Они полагают, что "зеленую папку" президента можно с полным основанием считать новым форматом работы с главами регионов, более широким, чем просто сиюминутный предвыборный инструмент.

"Вполне возможно, что материалы "зеленой папки" в дальнейшем станут одним из критериев оценки текущей деятельности губернаторов и обоснованием для принятия решений по кандидатурам глав в будущем", — говорится в докладе.

По мнению исследователей, основанием для такого предположения может служить тот факт, что "зеленая папка" фигурировала и во встречах с главами регионов, не охваченных предвыборными кампаниями, например, с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, губернатором Амурской области Александром Козловым, губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, и другими.