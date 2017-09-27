В Госдуму внесли проект о нормах избирательной кампании на местных выборах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутаты разных фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, увеличивающий лимит суммы, которую кандидат может тратить на избирательную кампанию на выборах в местное самоуправление без открытия специального счета.

"Предлагается увеличить сумму, которую гражданин может использовать (в ходе выборов в органы местного самоуправления — ред.) для избирательной кампании без открытия специального избирательного счета, с 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа указывают на то, что многие кандидаты, участвующие в таких выборах, имеют сложности в открытии специального избирательного счета, а на 5 тысяч рублей невозможно провести минимальную избирательную кампанию в селе, где живут 2 тысячи человек. В связи с этим часто кандидаты отказываются от участия в выборах.

Согласно пояснительной записке к документу, с момента принятия нормы о пороге в 5 тысяч рублей инфляция составила 29,6%, что привело к многократному повышению цен на изготовление агитационной продукции, размещение рекламы, наем работников.

Принятие данного законопроекта не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, отмечают авторы документа.